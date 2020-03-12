Происшествия 12.03.2020 10:19
0
12.03.2020 10:19
Руководителя строительной организации, занимающейся возведением жилого дома в Городищенском районе, подозревают в особо крупном мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в отношении подозреваемого по материалам проверки надзорного ведомства, которая проводилась совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.
Установлено, что при возведении многоквартирного жилого дома на территории рабочего поселка Городище руководитель волгоградской строительной организации заключил с гражданами три договора участия в долевом строительстве. По этим договорам он получил более 3 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом срок ввода жилого дома в эксплуатацию в соответствии с договорами был установлен до 31 декабря 2018 года. Однако строительство объекта не завершено до настоящего времени.
Расследование уголовного дела проводится СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. По данным регионального главка МВД, накануне оперативными сотрудниками и следователями по местам жительства и работы директора, экономиста и управляющего строительной компании были проведены обыски, в результате которых изъяты финансовые документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны руководитель и бухгалтер организации. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Известно, что речь идет о компании "Строй-К", которая возводила трехэтажный жилой дом № 4 в пер. Свободном в микрорайоне Разгуляевка Городищенского района. Теперь этот объект, по данным региональной инспекции Гостройнадзора, достраивает новый застройщик — ООО "Волга-Комплекс-Строй".
Реклама
В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлю12.03.2020 11:52
Происшествия 12.03.2020 11:52
В Волгоградской области машина с пьяным водителем вылетела в кювет12.03.2020 10:14
Происшествия 12.03.2020 10:14
В Волгограде выявили подпольную нарколабораторию12.03.2020 09:24
Происшествия 12.03.2020 09:24
Футбольного фаната арестовали в Волгограде за пиротехнику на матче «Ротора» и «Нефтехимика»11.03.2020 17:06
Происшествия 11.03.2020 17:06
В Волгограде жильцы пятиэтажки ждут помощи после утечки газа в подъезде11.03.2020 16:38
Происшествия 11.03.2020 16:38
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супруги10.03.2020 10:50
Происшествия 10.03.2020 10:50
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)10.03.2020 10:01
Происшествия 10.03.2020 10:01
В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымом10.03.2020 09:37
Происшествия 10.03.2020 09:37
В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожаре10.03.2020 09:15
Происшествия 10.03.2020 09:15
В Волгограде сожгли две иномарки семьи владельца маршруток09.03.2020 10:27
Происшествия 09.03.2020 10:27
Появилось видео новой аварии на злополучном перекрестке в центре Волгограда09.03.2020 09:59
Происшествия 09.03.2020 09:59
Злополучный перекрёсток в центре Волгограда снова «притянул» ДТП08.03.2020 20:13
Происшествия 08.03.2020 20:13
В Волгограде выясняют обстоятельства получения травмы пассажиром автобуса08.03.2020 13:34
Происшествия 08.03.2020 13:34
На злополучном перекрестке в Волгограде 19-летний водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями (ВИДЕО)08.03.2020 10:36
Происшествия 08.03.2020 10:36
В Волгограде горит пойма Царицы07.03.2020 15:19
Происшествия 07.03.2020 15:19
Реклама