



Руководителя строительной организации, занимающейся возведением жилого дома в Городищенском районе, подозревают в особо крупном мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в отношении подозреваемого по материалам проверки надзорного ведомства, которая проводилась совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что при возведении многоквартирного жилого дома на территории рабочего поселка Городище руководитель волгоградской строительной организации заключил с гражданами три договора участия в долевом строительстве. По этим договорам он получил более 3 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом срок ввода жилого дома в эксплуатацию в соответствии с договорами был установлен до 31 декабря 2018 года. Однако строительство объекта не завершено до настоящего времени.

Расследование уголовного дела проводится СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. По данным регионального главка МВД, накануне оперативными сотрудниками и следователями по местам жительства и работы директора, экономиста и управляющего строительной компании были проведены обыски, в результате которых изъяты финансовые документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны руководитель и бухгалтер организации. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Известно, что речь идет о компании "Строй-К", которая возводила трехэтажный жилой дом № 4 в пер. Свободном в микрорайоне Разгуляевка Городищенского района. Теперь этот объект, по данным региональной инспекции Гостройнадзора, достраивает новый застройщик — ООО "Волга-Комплекс-Строй".



