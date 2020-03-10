



Компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей должен выплатить владелец собаки пострадавшей от укусов пса жительнице Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял Кировский районный суд Волгограда, куда пострадавшая обратилась с иском.

Первоначально женщина требовала с владельца животного компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Она пояснила суду, что была укушена его собакой, которая бегала по улице без поводка и намордника, вела себя агрессивно и бросалась на прохожих. В результате укуса в живот она была вынуждена обратиться за помощью в поликлинику, где ей назначили уколы от бешенства.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, но было прекращено ввиду истечения срока исковой давности привлечения к административной ответственности. Однако, как установил суд, данным постановлением была установлена вина ответчика в совершенном правонарушении. Иск был удовлетворен, но размер компенсации снижен.

Хозяин собаки на суд не пришел, хотя был извещен надлежащим образом. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



