Спорт

В Волжском построят футбольный манеж

Спорт 08.03.2020 09:11
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08.03.2020 09:11


В Волжском появится крытый футбольный манеж. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение об открытом конкурсе на подготовку проекта этого объекта разместило ГКУ «Управление капитального строительства». Стоимость проекта оценена почти в 15 миллионов рублей, которые получилт исполнитель из областного бюджета. В футбольном манеже предусмотрены четыре раздевалки для команд, поле с искусственным покрытием 90 на 55 квадратных метров, душевые, тренерская, помещения для хранения инвентаря, пункт охраны. Строительство манежа может начаться уже в следующем году. 

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