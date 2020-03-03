В Волгоградскую область запретили въезд рабочим из Ирана





Подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД временно приостановлен прием документов и выдача приглашений на въезд на территорию России граждан Исламской Республики Иран. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Также приостанавливается выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу. Такая мера будет действовать в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 года.

Напомним, ограничение въезда граждан Ирана на территорию России связано с распространением короновируса в этой стране. Ранее в России был введен запрет на привлечение рабочих из Китая по той же причине.



