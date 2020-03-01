Ребенок и двое взрослых попали в больницу после ДТП в центре Волгограда

Происшествия 01.03.2020 10:02
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01.03.2020 10:02
Накануне около 21.30 вечера серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Рокоссовского и Двинская в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, 61-летний водитель, по предварительной информации, управляя автомашиной «Рено Логан», двигался по ул. Рокоссовского со стороны ул. Ткачева в сторону ул. Невская. На пересечении ул. Рокоссовского и ул. Двинская, при повороте на ул. Двинская, не предоставил преимущества в движении движущемуся со встречного направление автомобилю «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 32-летнего водителя.В результате столкновения автомашина «Рено Логан» совершила наезд передним бампером на стоящую на светофоре по ул. Двинская автомашину «Шевроле Нива» под управлением 62-летнего водителя.
В результате ДТП водитель, 30-летняя пассажирка и 4-х летний пассажир автомашины «Рено Логан» госпитализированы в больницу.
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