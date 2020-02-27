Максим Виторган посоветовал всем приехать в Волгоград











Известные актеры Максим Виторган и Сергей Бурунов прилетали сегодня в Волгоград на один день для съемок проекта «Письма Победы», сообщает ИА «Высота 102». На своей странице в Instagram Максим Виторган поделился планами однажды привезти в город – герой своих детей. «Если вы не были здесь, то очень советую. Правда, раньше, помню, сам город производил совершенно удручающее впечатление. Но, говорят, после Чемпионата мира стало лучше. Верим,надеемся…», - написал Максим Виторган. Сергей Бурунов, который, как выяснилось учился в Качинском летном училище и принимал присягу на Мамаевом кургане, в свою очередь, поделился в своем Instagram видео, снятым в Волгограде.

