Максим Виторган посоветовал всем приехать в Волгоград

Общество 27.02.2020 21:03
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27.02.2020 21:03
Известные актеры Максим Виторган и Сергей Бурунов прилетали сегодня в Волгоград на один день для съемок проекта «Письма Победы», сообщает ИА «Высота 102». На своей странице в Instagram Максим Виторган поделился планами однажды привезти в город – герой своих детей. «Если вы не были здесь, то очень советую. Правда, раньше, помню, сам город производил совершенно удручающее впечатление. Но, говорят, после Чемпионата мира стало лучше. Верим,надеемся…», - написал Максим Виторган. Сергей Бурунов, который, как выяснилось учился в Качинском летном училище и принимал присягу на Мамаевом кургане, в свою очередь, поделился в своем Instagram видео, снятым в Волгограде.
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