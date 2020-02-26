Общество

В Волгограде арбитражный суд уличил дочерние компании «Газпрома» в ущемлении прав граждан

Общество 26.02.2020 16:07
0
26.02.2020 16:07


Установленные гарантийные сроки работ по договорам техобслуживания газового оборудования внутри частных домов и квартир ущемляют права граждан. К такому выводу пришел арбитражный суд Волгоградской области, который поддержал позицию УФАС по данному вопросу. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении федеральной антимонопольной службы, гарантия работ АО «Волгоградгоргаз» составляет 6 месяцев, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» - 2 месяца. По истечении данных сроков гражданам, в случае возникновения неполадок, приходилось доказывать газовикам, что они выполнили свою работу некачественно. Сначала антимонопольщики, а теперь и арбитражный суд, признали, что установленные газовиками временные рамки необоснованно короткие, а сами сроки недействительные.





Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
26.02.2020 19:01
Общество 26.02.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 16:15
Общество 26.02.2020 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 12:37
Общество 26.02.2020 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 12:23
Общество 26.02.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 11:10
Общество 26.02.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 10:25
Общество 26.02.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 17:43
Общество 25.02.2020 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 16:02
Общество 25.02.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 14:51
Общество 25.02.2020 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 13:00
Общество 25.02.2020 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 09:45
Общество 25.02.2020 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 08:44
Общество 25.02.2020 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2020 19:13
Общество 24.02.2020 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2020 18:23
Общество 24.02.2020 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2020 15:09
Общество 24.02.2020 15:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:57
Волгоградский «Ротор» возвращается с Кипра не на конеСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде разделят землю на 100 участков и подарят нуждающимсяСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде разбираются с покупкой ФК "Ротор" люксового автомобиля с креплением для детского креслаСмотреть фотографии
16:48
Предприниматели Волгоградской области выбирают онлайн-кредиты СбербанкаСмотреть фотографии
16:26
В Волжском мужчина купил водительские права, чтобы кормить семьюСмотреть фотографии
16:15
Саранча вышла из депрессии: в Волгоградской области вредителям объявили войнуСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде арбитражный суд уличил дочерние компании «Газпрома» в ущемлении прав гражданСмотреть фотографии
15:38
Под Волгоградом оглашен приговор трио фальшивомонетчиковСмотреть фотографии
15:34
Жители оказавшегося на краю пропасти дома в Волгограде винят в своих бедах УК и депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Сели за парты: главы районов и городов Волгоградской области учатся выполнять задачи президента и губернатораСмотреть фотографии
13:37
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роумингеСмотреть фотографии
12:49
Семейную пару из Самары в Волгоградской области посадили на 24 года за наркоторговлюСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде на Семи ветрах «прорубят» новую четырехполосную дорогуСмотреть фотографии
12:23
«ВЯЗ» в курсе: в пойме реки Царица в Волгограде проектируют аквапаркСмотреть фотографии
12:13
Ежегодная заводская спартакиада «КАУСТИКа» собирает все больше участников и болельщиков цеховых командСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде иномарка «подбила» пассажирский автобус (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Подозреваемого в получении взятки ветеринарного врача не отпустили из СИЗОСмотреть фотографии
11:10
С ресницами из щеток: в Волгограде завершают монтаж 14-метровой куклыСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде выпечка одного блина обойдется всего в три рубляСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде грузовик толкнул легковушку на столб, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:25
«Прыгнули из окна»: в Волгоградской области осталась без крова семья, воспитавшая 19 приемных детейСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области «раскрасят» дороги в 17 районахСмотреть фотографии
08:32
Жилой квартал «Кача»: 3 факта уникальностиСмотреть фотографии
20:43
В мэрии Волгограда объяснились по поводу подозрительной закупки горводоканалом услуг по возврату НДССмотреть фотографии
17:44
Сбербанк в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство онкоцентраСмотреть фотографии
17:43
Волгоградский облизбирком мобилизует ТИК перед голосованием по конституцииСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области застройщика «Изумрудного города» за обман дольщиков оставили на свободеСмотреть фотографии
16:02
"Ищем причину": в Волгограде многоквартирный дом оказался на краю пропастиСмотреть фотографии
15:09
Дело на треть миллиарда: в Волгограде идет под суд гендиректор заводаСмотреть фотографии
14:51
В преддверии весны на улицах Волгограда «расцвели» ямыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 