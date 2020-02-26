В Волгограде арбитражный суд уличил дочерние компании «Газпрома» в ущемлении прав граждан

Общество 26.02.2020 16:07
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26.02.2020 16:07
Установленные гарантийные сроки работ по договорам техобслуживания газового оборудования внутри частных домов и квартир ущемляют права граждан. К такому выводу пришел арбитражный суд Волгоградской области, который поддержал позицию УФАС по данному вопросу.
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении федеральной антимонопольной службы, гарантия работ АО «Волгоградгоргаз» составляет 6 месяцев, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» - 2 месяца. По истечении данных сроков гражданам, в случае возникновения неполадок, приходилось доказывать газовикам, что они выполнили свою работу некачественно. Сначала антимонопольщики, а теперь и арбитражный суд, признали, что установленные газовиками временные рамки необоснованно короткие, а сами сроки недействительные.
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