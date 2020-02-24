Расследования

Бывшего гендиректора волгоградского «Красного Октября» подозревают в злоупотреблении полномочиями

Расследования 24.02.2020 10:47
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24.02.2020 10:47


В злоупотреблении полномочиями может подозреваться один из бывших генеральных директоров АО ВМК «Красный Октябрь». По сведениям ИА «Высота 102», дело о махинациях с ценами на военную продукцию, скорее всего, расследовалось в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вопросы вызвала деятельность АО «ВМЗ «Красный Октябрь» и АО «ВМК «Красный Октябрь» в 2017 году. По предварительным данным, экс-гендиректор, действуя в интересах возглавляемого им предприятия, мог поставить свою подпись под документами, по которым стоимость ранее поставленной и оплаченной в рамках гособоронзаказа продукции увеличилась более чем на 80 миллионов рублей, что причинило ущерб АО «ВМЗ «Красный Октябрь».
Согласно открытым данным, к ответственности в 2018 году привлекался бывший генеральный директор АО ВМК «Красный Октябрь» Николай Швагерус, его подозревали в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.19.7.2 КОАП РФ. Из материалов Краснооктябрьского районного суда Волгограда следует, что в Ростовское УФАС России из прокуратуры Волгоградской области поступала информация о наличии признаков нарушения законодательства о государственном оборонном заказе, выразившихся в необоснованном завышении цен на сталь марки 1,3,7,77-Ш, АК 28. Признаки нарушения усматривались в действиях АО «ВМК «Красный Октябрь», АО «ВМЗ Красный Октябрь», АО «ТД МЗ «Красный Октябрь».
 

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