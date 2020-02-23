Укушенный мастифом житель Волгограда засудил хозяйку собаки





Компенсацию морального вреда отсудил житель Волгограда с владельца тибетского мастифа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, хозяйка пса должна выплатить пострадавшему в общей сложности 48 тысяч рублей, из которых 40 тысяч – компенсация морального вреда.

Суд установил, что в августе 2019 года в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился волгоградец с диагнозом «рваная укушенная рана правого локтя». Травму мужчина получил на территории кемпинга, рядом с паромной переправой ст. Трехостровская в Иловлинском районе области. На берегу реки Дон пострадавшего укусила собака породы тибетский мастифф, что вызвало необходимость стационарного и амбулаторного лечения.

Материалы проверки по факту укуса волгоградца были направлены в территориальную административную комиссию Иловлинского района, которая, рассмотрев их, в возбуждении дела об административном правонарушении отказала в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. Признаков бешенства у мастифа обнаружено не было.

В своем иске пострадавший требовал с хозяйки собаки 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 18 тысяч на оплату услуг адвоката.

Владелица мастифа в суд не явилась, и дело было рассмотрено без нее. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



