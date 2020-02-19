



Следователи Михайловки проводят процессуальную проверку по факту смерти неустановленного мужчины, тело которого было обнаружено 6 февраля возле сельскохозяйственной базы на улице Восточной районного центра, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по Волгоградской области, причиной гибели человека стало общее переохлаждение организма.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 160 см. Был одет в серую спортивную куртку с синими вставками из синтетического материала, рубашку из хлопчатобумажной ткани синего цвета с желто-оранжевыми линиями, образующими большие клетки, брюки спортивные из хлопчатобумажной ткани черного цвета, на передней поверхности левой штанины в верхней трети имеется белая вставка с красно-черными буквами «FILN», туфли из кожезаменителя на пластмассовой подошве.

Особые приметы: на животе имеется родимое пятно овальной формы, размером 6х4см. На внутренней поверхности левого предплечья татуировка в виде «Тюльпана» с наклоненным вниз бутоном, с тремя перекрещенными линями вдоль стебля и с надписью под ней «DDR». На груди слева татуировка в виде «Летящей чайки». На левой кисти и по тыльной поверхности левой стопы татуировка в виде «Христианского креста».

Следователи обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой сообщить о нем информацию по телефонам: (8463) 2-52-47, 2-11-75, 8-969-659-09-20 или «02».



