Происшествия

Труп с татуировками в виде тюльпана и чайки найден под Волгоградом: нужна помощь в опознании

Происшествия 19.02.2020 11:49
0
19.02.2020 11:49


Следователи Михайловки проводят процессуальную проверку по факту смерти неустановленного мужчины, тело которого было обнаружено 6 февраля возле сельскохозяйственной базы на улице Восточной районного центра, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по Волгоградской области, причиной гибели человека стало общее переохлаждение организма.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 160 см. Был одет в серую спортивную куртку с синими вставками из синтетического материала, рубашку из хлопчатобумажной ткани синего цвета с желто-оранжевыми линиями, образующими большие клетки, брюки спортивные из хлопчатобумажной ткани черного цвета, на передней поверхности левой штанины в верхней трети имеется белая вставка с красно-черными буквами «FILN», туфли из кожезаменителя на пластмассовой подошве.
Особые приметы: на животе имеется родимое пятно овальной формы, размером 6х4см. На внутренней поверхности левого предплечья татуировка в виде «Тюльпана» с наклоненным вниз бутоном, с тремя перекрещенными линями вдоль стебля и с надписью под ней «DDR». На груди слева татуировка в виде «Летящей чайки». На левой кисти и по тыльной поверхности левой стопы татуировка в виде «Христианского креста».
Следователи обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой сообщить о нем информацию по телефонам: (8463) 2-52-47, 2-11-75, 8-969-659-09-20 или «02».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Происшествия
19.02.2020 11:20
Происшествия 19.02.2020 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2020 10:29
Происшествия 19.02.2020 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2020 10:16
Происшествия 19.02.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2020 13:46
Происшествия 18.02.2020 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2020 11:06
Происшествия 18.02.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2020 10:21
Происшествия 18.02.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2020 10:15
Происшествия 18.02.2020 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2020 09:27
Происшествия 18.02.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2020 17:01
Происшествия 17.02.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2020 16:11
Происшествия 17.02.2020 16:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2020 14:13
Происшествия 17.02.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2020 13:10
Происшествия 17.02.2020 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2020 12:32
Происшествия 17.02.2020 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2020 10:00
Происшествия 17.02.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2020 09:49
Происшествия 17.02.2020 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:06
Ответа ждать до лета: депутаты Волгоградской облдумы утвердили вопросы губернаторуСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области определились с суммами штрафов за распространение снюсовСмотреть фотографии
12:04
Жертв КПК «Диамант» ждут с заявлениями в полиции ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Труп с татуировками в виде тюльпана и чайки найден под Волгоградом: нужна помощь в опознанииСмотреть фотографии
11:36
«Не насиловал, а хулиганил»: в Волгоградской области педофила осудили на 12 летСмотреть фотографии
11:20
Конфеты с наркотической начинкой изъяли на зоне строгого режима в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферыСмотреть фотографии
11:05
Закупки на миллиард по расчистке ериков в Волгоградской области преодолели проверку УФАССмотреть фотографии
10:47
В должности утвержден новый глава Городищенского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Утро в детском саду: губернатор Волгоградской области проинспектировал строительствоСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде пьяная дама спровоцировала массовое ДТПСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом водитель с сердечным приступом врезался в столб и умерСмотреть фотографии
08:51
Один идет под суд: в ГСУ Главка МВД расследовали дело члена организованной группыСмотреть фотографии
22:04
Евгений Купко: о провалах в бизнесе, Музраеве, учебе в Принстоне и звездной болезниСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Первый пошел?: в команде губернатора Волгоградской области не только Роман Беков может оказаться лишнимСмотреть фотографии
18:10
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банкаСмотреть фотографии
17:40
Пока фигурант в бегах: уголовное дело экс-лидера волгоградских коммунистов возвращается в ВолжскийСмотреть фотографии
17:30
После расследования УФСБ волгоградца осудили за ремонт автодороги методом "тяп-ляп"Смотреть фотографии
15:43
«Антону 2131» из Волгограда грозит до 5 лет за продажу персональных данных клиентов банкаСмотреть фотографии
13:46
Четверых волгоградцев обманули при покупке электронных авиабилетовСмотреть фотографии
13:36
Завершен второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном сетевом комплексе РоссииСмотреть фотографии
13:08
Жителям Волгоградской области вернут часть потерянных денег в финансовой пирамидеСмотреть фотографии
12:47
Из того, что было: чучело Масленицы в Волгограде делают с изюминкойСмотреть фотографии
12:39
Иностранца в Волгограде будут судить за изнасилование и жестокое избиение беременной женщиныСмотреть фотографии
12:31
Суд в Волгограде приговорил угрожавшего судье убийством к крупному штрафуСмотреть фотографии
12:18
Главгосэкспертиза одобрила телетрапы и объединение двух терминалов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Эксперты: Волгоград нуждается в мирном символеСмотреть фотографии
11:43
36 ножевых ранений: волгоградка обвиняется в жестоком убийстве тётиСмотреть фотографии
11:31
«Можем повторить»: в Волгограде налоговики требовали погасить ранее уплаченный долг автовладельцаСмотреть фотографии
11:06
В Дзержинском районе Волгограда пожар возле церкви унес жизнь человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 