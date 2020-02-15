Происшествия

Под Волгоградом на мосту через Волгу лоб в лоб столкнулись две легковушки: пять пострадавших

Происшествия 15.02.2020 18:34
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15.02.2020 18:34


Крупное ДТП произошло сегодня на съезде с моста через Волгу возле Краснослободска. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по предварительной информации, в лобовом столкновении "Ауди" и "Тойоты Камри" пострадали 5 человек: оба водителя, а также пассажиры "Ауди" - женщина и двое детей 2013 и 2015 года рождения. На данный момент известно, что водитель "Тойота Камри" совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Ауди", который следовал во встречном направлении.

В настоящее время движение транспорта в сторону Краснослободска затруднено из-за искореженных автомобилей. Очевидцы сообщают, что движущиеся во встречном направлении машины объезжают место аварии по встречной полосе.

На крыше разбитого "Ауди" стоит детское удерживающее кресло. На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа полиции, медики и пожарная служба.


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