Президент РФ наградил троих пожарных из Волгоградской области за спасение туристов-экстремалов





Медалью «За спасение погибавших» награждены директор и двое сотрудников ГКУ Волгоградской области «4 отряд противопожарной службы», сообщает сегодня ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный Указ президента РФ.

Государственные награды получили директор ГКУ Леонтий Лазуренко, заместитель директора Денис Новиков и старший водитель автомобиля (пожарного) филиала – пожарной части №98 ГКУ ВО «4 отряд противопожарной службы» Николай Позняков.

Лазуренко, Новиков и Позняков в мае 2019 года спасли застрявших в солончаках туристов. Двое волгоградцев в ночь с 8 на 9 мая решили посетить поселок Эльтон, но заблудились. По дороге они решили сократить пусть и направились на автомобиле «ВАЗ-2115» через военный полигон в сторону казахстанской границы. У озера Булухта туристы застряли в солончаках. Из-за проблем со связью они смогли сообщить о себе в службу спасения только 10 мая. Их искали трое суток. Туристов-эктремалов нашли и доставили в расположение пожарной части №98 в поселке Катричев 13 мая. Один из туристов, как потом выяснилось, оказался отцом шестерых детей.

«Заволжская территория огромная, искать людей было сложно, но мы справились, - вспоминает Леонтий Лазуренко. – Конечно, приятно получить награды, но тогда мы об этом даже не думали, а просто выполняли свою работу».



