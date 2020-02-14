В Ворошиловском районе Волгограда снесут гаражи и будки

Общество 14.02.2020 17:16
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14.02.2020 17:16
Девятнадцать строений, которые чиновники администрации Ворошиловского района считают незаконными, должны быть снесены в течение пяти дней. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжения издали власти района. Среди самовольных построек – гаражи, расположенные рядом с домами №81а по ул. Кузнецкой, №5 по ул. Моздокской, №6 по ул. Пугачевской. Также к сносу приговорены металлическая будка размером 2 на 6 метров и бетонный гаражный бокс на ул. Ростовской.
Чиновники предупредили, что, если самовольные объекты не будут снесены собственниками в добровольном порядке, это сделают муниципальные службы и вывезут постройки на хранение.
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