В Ворошиловском районе Волгограда снесут гаражи и будки





Девятнадцать строений, которые чиновники администрации Ворошиловского района считают незаконными, должны быть снесены в течение пяти дней. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжения издали власти района. Среди самовольных построек – гаражи, расположенные рядом с домами №81а по ул. Кузнецкой, №5 по ул. Моздокской, №6 по ул. Пугачевской. Также к сносу приговорены металлическая будка размером 2 на 6 метров и бетонный гаражный бокс на ул. Ростовской.

Чиновники предупредили, что, если самовольные объекты не будут снесены собственниками в добровольном порядке, это сделают муниципальные службы и вывезут постройки на хранение.



