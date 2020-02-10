Общество 10.02.2020 11:24
1
10.02.2020 11:24
Ольховский районный суд обязал владельца магазина в селе Захаровка выплатить долг по зарплате двоим продавцам, а заодно и взыскал с ответчика отчисления в фонд пенсионного и медицинского страхования. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщины работали в магазине с февраля по май 2019 года. Однако предприниматель не заключил договоры со своими работниками, к тому же зарплату выплачивал не в полном объеме и частично – продуктами питания. По результатам проверки прокуратурой Ольховского района в суд предъявлены исковые заявления об установлении юридического факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате, а также необходимых социальных отчислений.
Ольховский районный суд взыскал в пользу заявительниц задолженность по заработной плате в сумме 109 тысяч рублей. Также с ответчика взысканы отчисления на обязательное пенсионное и медицинское страхование в сумме более 84 тысяч рублей. Исполнение судебных решений взято прокуратурой на контроль.
Реклама
Магия чисел: в Волгограде соберут рекордное количество участников «Бессмертного полка»10.02.2020 15:40
Общество 10.02.2020 15:40
За «шкуру» ответит: волгоградец-сексист стал фигурантом дела за рекламу в соцсети10.02.2020 12:04
Общество 10.02.2020 12:04
Ожерелья от коронавируса появились в продаже в Волгограде10.02.2020 11:42
Общество 10.02.2020 11:42
Волгоградцам предлагают самим сделать масленичных кукол10.02.2020 11:21
Общество 10.02.2020 11:21
Комментарии 18
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг10.02.2020 09:46
Общество 10.02.2020 09:46
Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денег10.02.2020 09:26
Общество 10.02.2020 09:26
В финал конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области прошли четверо человек09.02.2020 23:55
Общество 09.02.2020 23:55
В Волгоградской области началась борьба с сайтами по продаже снюсов09.02.2020 16:15
Общество 09.02.2020 16:15
Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродукта09.02.2020 13:53
Общество 09.02.2020 13:53
Не вняли предупреждению: в Волгоградской области 19 владельцев машин поймали на пьянстве08.02.2020 10:39
Общество 08.02.2020 10:39
Комментарии 10
В Волгограде чучело Масленицы установит новый рекорд по высоте08.02.2020 10:32
Общество 08.02.2020 10:32
«Ты сюда не ходи»: волгоградцы зовут коммунальщиков на ликвидацию сосулек08.02.2020 09:17
Общество 08.02.2020 09:17
В Волгограде под видом комиссионки незаконно выдавали займы07.02.2020 16:21
Общество 07.02.2020 16:21
«Остановись, мгновенье»: эффектные виды заснеженных улиц Волгограда07.02.2020 13:34
Общество 07.02.2020 13:34
Жители Волгоградской области бросились наверстывать зимние забавы07.02.2020 11:44
Общество 07.02.2020 11:44
Реклама