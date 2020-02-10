



Ольховский районный суд обязал владельца магазина в селе Захаровка выплатить долг по зарплате двоим продавцам, а заодно и взыскал с ответчика отчисления в фонд пенсионного и медицинского страхования. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщины работали в магазине с февраля по май 2019 года. Однако предприниматель не заключил договоры со своими работниками, к тому же зарплату выплачивал не в полном объеме и частично – продуктами питания. По результатам проверки прокуратурой Ольховского района в суд предъявлены исковые заявления об установлении юридического факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате, а также необходимых социальных отчислений.

Ольховский районный суд взыскал в пользу заявительниц задолженность по заработной плате в сумме 109 тысяч рублей. Также с ответчика взысканы отчисления на обязательное пенсионное и медицинское страхование в сумме более 84 тысяч рублей. Исполнение судебных решений взято прокуратурой на контроль.



