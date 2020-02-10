Происшествия

В Волгограде безработный пытался продать кокаин и гашиш за 11 млн рублей

Происшествия 10.02.2020 09:15
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10.02.2020 09:15


Полицейские задержали 25-летнего неработающего жителя Краснооктябрьского района Волгограда при попытке сбыта крупной партии наркотиков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, у задержанного, при осмотре его машины и обысках в домовладении, изъято в общей сложности более 5 кг гашиша, 1,6 кг таблеток, содержащих наркотическую смесь, а также 24 гр. кокаина. Мужчина намеревался реализовать эту партию наркотиков за 11 миллионов рублей.
Попытку сбыта наркотиков пресекли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г.Волгограду. Возбуждено уголовное дело. За содеянное задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. По решению суда он заключен под стражу. 
Установлено, что противоправной деятельность безработный занимался с августа прошлого года. Партии наркотиков он закупал у поставщика в Москве, затем расфасовывал их на мелкие дозы и сбывал через тайники-закладки на территории Волгограда, Ростова-на-Дону, Воронежа, Пензы и Саратова.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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