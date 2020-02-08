Пенсионерка из Урюпинска Волгоградской области разоблачила лже-банкиров





Пенсионерка из Урюпинска не только не поверила телефонному мошеннику, который требовал от нее номер ее карты, но и сообщила об этом звонке в полицию. Однако, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, этот случай можно назвать редким. Накануне телефонные мошенники снова славно поживились на накоплениях жителей региона. За минувшие сутки звонки лже-работников служб безопасности банков, а в действительности мошенников, поступили на телефоны 9 волгоградских обладателей карт.

В результате, поверив звонку и, сообщив персональные данные карты, лишились своих средств: худрук дома культуры из Кумылженского района - 38,5 тыс. рублей; штукатур из Советского района – 26 тыс. рублей; пенсионерка-дубовчанка – 75 тыс. рублей; буфетчица их Михайловки – 99 тыс. рублей; работник культуры из Николаевки – 30 тыс. рублей; работница железнодорожной станции из Красноармейского района – 23 тыс. рублей; безработный волгоградец – 4 тыс. рублей; волгоградская студентка-медик – 31 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 326 тыс. рублей.

Волгоградские полицейские в очередной раз предупреждают - никому не сообщайте номера своих карт!



