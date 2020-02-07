«Остановись, мгновенье»: эффектные виды заснеженных улиц Волгограда

Общество 07.02.2020 13:34
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07.02.2020 13:34
Внезапно свалившийся на головы волгоградцам снег преобразил улицы города до неузнаваемости. Величественные ели в элегантных белых шапках, причудливый вид заваленных сугробами памятников, звенящая тишина в парках и бодрящий морозный запах – такой щедрый подарок под занавес зимы подарила жителям города-героя погода.
Еще больше романтичных пейзажей - в фотоподборке ИА «Высота 102».
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