«Остановись, мгновенье»: эффектные виды заснеженных улиц Волгограда





Внезапно свалившийся на головы волгоградцам снег преобразил улицы города до неузнаваемости. Величественные ели в элегантных белых шапках, причудливый вид заваленных сугробами памятников, звенящая тишина в парках и бодрящий морозный запах – такой щедрый подарок под занавес зимы подарила жителям города-героя погода.

Еще больше романтичных пейзажей - в фотоподборке ИА «Высота 102».















