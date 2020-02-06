Общество

В волгоградских вузах продлили каникулы для китайских студентов

Общество 06.02.2020 06:59
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06.02.2020 06:59


В волгоградских вузах исполнили распоряжение Минобрнауки РФ и продлили каникулы для студентов из КНР. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы Волгоградского государственного социально-педагогического университета Яна Андоралова, студенты-китайцы будут отдыхать до 2 марта. Несмотря на отсутствие студентов из КНР, в университете приняли профилактические меры на случай распространения инфекции различного рода – в медпункте всем желающим раздают бесплатные маски. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Роспотребнадзор обязал власти Волгоградской области организовать места для обследования граждан Китая, вернувшихся домой с родины. Между тем, китайцы, которые пережили вспышку инфекции далеко от своей страны, жалуются на подозрительность со стороны жителей региона. Недавно один комический случай произошел в одном из бассейнов, куда пришел поплавать, может быть, даже не китаец, но мужчина азиатской внешности. Остальные пловцы тут же поспешили выскочить из воды. А одна из жительниц Красноармейского района, позвонившая в редакцию информагентства, потребовала депортировать граждан Китая, которые работают на бывшем судостроительном заводе и «разносят инфекцию». 
Фото сайта ВГСПУ. 

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