Общество

В центре Волгограда пристраивают в добрые руки «музыкальных» щенков

Общество 04.02.2020 15:49
8
04.02.2020 15:49




Пятерых щенков с начала года сумел пристроить в семьи волгоградец, используя маленькую хитрость. Для привлечения внимания прохожих Александр играет на детской мелодике. «Миллион алых роз», «Темная ночь», «Голубой вагон», «Мурка»  - в репертуаре неравнодушного к судьбам бездомных собак горожанина  несколько десятков популярных композиций, которые заставляют бегущих людей замедлить шаг или даже остановиться.
Сегодня мужчину можно встретить  на улице Краснознаменской напротив ГДЮЦа. Самый верный его слушатель -  двухмесячный щенок  с голубой лентой на шее – лежит, свернувшись калачиком,  в корзинке. «Это кобель -  спокойный, смышленый. Его сестру вчера забрали - надеюсь, мальчишке тоже повезет», - пояснил Александр.
Этот пушистый комочек и еще с десяток других собак обитают в дачном массиве на территории Краснооктябрьского района, в котором  с супругой живет мужчина.  «На дачах всегда много собак, которых часто бросают с окончанием сезона. Мы любим животных, поэтому стараемся дать им шанс попасть в любящую семью», - говорит активист.
Связаться с Александром по поводу устройства щенков можно по телефону: 89199861227.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!
Общество
04.02.2020 19:06
Общество 04.02.2020 19:06
Комментарии 1

0
Далее
Общество
04.02.2020 15:57
Общество 04.02.2020 15:57
Комментарии 19

0
Далее
Общество
04.02.2020 15:34
Общество 04.02.2020 15:34
Комментарии 3

0
Далее
Общество
04.02.2020 13:10
Общество 04.02.2020 13:10
Комментарии 3

0
Далее
Общество
04.02.2020 12:33
Общество 04.02.2020 12:33
Комментарии 14

0
Далее
Общество
04.02.2020 12:11
Общество 04.02.2020 12:11
Комментарии 30

0
Далее
Общество
04.02.2020 09:39
Общество 04.02.2020 09:39
Комментарии 3

0
Далее
Общество
03.02.2020 17:07
Общество 03.02.2020 17:07
Комментарии 15

0
Далее
Общество
03.02.2020 10:32
Общество 03.02.2020 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.02.2020 10:27
Общество 03.02.2020 10:27
Комментарии 14

0
Далее
Общество
03.02.2020 08:33
Общество 03.02.2020 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2020 17:41
Общество 02.02.2020 17:41
Комментарии 1

0
Далее
Общество
02.02.2020 11:47
Общество 02.02.2020 11:47
Комментарии 3

0
Далее
Общество
02.02.2020 10:12
Общество 02.02.2020 10:12
Комментарии 2

0
Далее
Общество
01.02.2020 10:29
Общество 01.02.2020 10:29
Комментарии 5

0
Далее

Лента новостей

19:06
Снег, дождь и ветер могут осложнить дорожную обстановку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде водитель "Мерседеса" выслушал приговор за наезд на судебного приставаСмотреть фотографии
15:57
Чинили долго: Дом офицеров в Волгограде "расконсервировали" спустя год после закрытияСмотреть фотографии
15:49
В центре Волгограда пристраивают в добрые руки «музыкальных» щенковСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
В Волгоградской области проиндексировали пособие на погребениеСмотреть фотографии
15:28
Жительница Волгоградской области прописала в заброшенном доме 51 узбекаСмотреть фотографии
14:07
Банк «Открытие» поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафонСмотреть фотографии
13:10
Суд узаконил проживание волгоградцев в пожарном депоСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области по жалобам граждан проверили мусорные тарифыСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде будут судить астраханца за партию черной икры и осетровых на 23 млн рублейСмотреть фотографии
12:11
Плати и созерцай: в пойме реки Царицы в Волгограде за деньги горожан высадят фамильный скверСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
В Волгограде перед судом предстал насильник пенсионеркиСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области полиция начала проверку массового отравления бездомных животныхСмотреть фотографии
11:20
Посетитель перинатального центра в Волгограде избил врача и медсестру (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:49
В Волгограде на месте снесенных гаражей растут помойкиСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде Яндекс-такси врезалось в столб – погиб 62-летний пассажирСмотреть фотографии
09:57
Двое жителей Волжского богатели на обмане участников ДТПСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде километр Второй Продольной разделят бетоном ради безопасностиСмотреть фотографии
08:16
В Волгоградской области закрылись на карантин шесть школСмотреть фотографии
19:46
В Волгограде комсомольцы в потемках протестовали против единороссовских поправок в конституциюСмотреть фотографии
18:01
Половина потребительских кредитов в Поволжском банке Сбербанка в 2019 году выдана онлайнСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде хотят снести еще 30 гаражейСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области маршрутчик за изнасилование школьницы получил 16 лет тюрьмыСмотреть фотографии
16:09
Директор фирмы расплатилась за взятку чиновнику администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
Разрушение исторического строения винных складов в Волгограде «пахнет» уголовным делом Смотреть фотографииCмотреть видео
15:27
В Волгоградской области обнаружили мертвым 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:04
Волгоградская область среди регионов ЮФО - самая отстающая по росту реальной зарплатыСмотреть фотографии
13:43
В селе Волгоградской области бешеная лисица покусала собакуСмотреть фотографии
13:31
Доцент Волгоградского ВУЗа уличен в систематическом получении взятокСмотреть фотографии
13:03
Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей женыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 