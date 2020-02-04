В центре Волгограда пристраивают в добрые руки «музыкальных» щенков

Общество 04.02.2020 15:49
8
04.02.2020 15:49
Пятерых щенков с начала года сумел пристроить в семьи волгоградец, используя маленькую хитрость. Для привлечения внимания прохожих Александр играет на детской мелодике. «Миллион алых роз», «Темная ночь», «Голубой вагон», «Мурка» - в репертуаре неравнодушного к судьбам бездомных собак горожанина несколько десятков популярных композиций, которые заставляют бегущих людей замедлить шаг или даже остановиться.
Сегодня мужчину можно встретить на улице Краснознаменской напротив ГДЮЦа. Самый верный его слушатель - двухмесячный щенок с голубой лентой на шее – лежит, свернувшись калачиком, в корзинке. «Это кобель - спокойный, смышленый. Его сестру вчера забрали - надеюсь, мальчишке тоже повезет», - пояснил Александр.
Этот пушистый комочек и еще с десяток других собак обитают в дачном массиве на территории Краснооктябрьского района, в котором с супругой живет мужчина. «На дачах всегда много собак, которых часто бросают с окончанием сезона. Мы любим животных, поэтому стараемся дать им шанс попасть в любящую семью», - говорит активист.
Связаться с Александром по поводу устройства щенков можно по телефону: 89199861227.
Реклама
Снег, дождь и ветер могут осложнить дорожную обстановку в Волгоградской области04.02.2020 19:06
Общество 04.02.2020 19:06
Чинили долго: Дом офицеров в Волгограде "расконсервировали" спустя год после закрытия04.02.2020 15:57
Общество 04.02.2020 15:57
Комментарии 19
В Волгоградской области проиндексировали пособие на погребение04.02.2020 15:34
Общество 04.02.2020 15:34
Суд узаконил проживание волгоградцев в пожарном депо04.02.2020 13:10
Общество 04.02.2020 13:10
В Волгоградской области по жалобам граждан проверили мусорные тарифы04.02.2020 12:33
Общество 04.02.2020 12:33
Комментарии 14
Плати и созерцай: в пойме реки Царицы в Волгограде за деньги горожан высадят фамильный сквер04.02.2020 12:11
Общество 04.02.2020 12:11
Комментарии 30
В Волгограде километр Второй Продольной разделят бетоном ради безопасности04.02.2020 09:39
Общество 04.02.2020 09:39
В Волгограде хотят снести еще 30 гаражей03.02.2020 17:07
Общество 03.02.2020 17:07
Комментарии 15
Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казаки03.02.2020 10:32
Общество 03.02.2020 10:32
Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решето03.02.2020 10:27
Общество 03.02.2020 10:27
Комментарии 14
Модернизация не добралась: в районной больнице Волгоградской области разрушаются полы03.02.2020 08:33
Общество 03.02.2020 08:33
Сюрприз погоды: в Волгоградской области в феврале выросли грибы02.02.2020 17:41
Общество 02.02.2020 17:41
Разбита «в хлам»: волгоградец взыскал с коммунальщиков ущерб за уничтоженную глыбой льда иномарку02.02.2020 11:47
Общество 02.02.2020 11:47
На Мамаевом кургане Волгограде помолятся о погибших в Великой Отечественной войне02.02.2020 10:12
Общество 02.02.2020 10:12
На Центральной набережной Волгограда впервые включили парковое радио01.02.2020 10:29
Общество 01.02.2020 10:29
Реклама