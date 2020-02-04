В центре Волгограда пристраивают в добрые руки «музыкальных» щенков











Пятерых щенков с начала года сумел пристроить в семьи волгоградец, используя маленькую хитрость. Для привлечения внимания прохожих Александр играет на детской мелодике. «Миллион алых роз», «Темная ночь», «Голубой вагон», «Мурка» - в репертуаре неравнодушного к судьбам бездомных собак горожанина несколько десятков популярных композиций, которые заставляют бегущих людей замедлить шаг или даже остановиться.

Сегодня мужчину можно встретить на улице Краснознаменской напротив ГДЮЦа. Самый верный его слушатель - двухмесячный щенок с голубой лентой на шее – лежит, свернувшись калачиком, в корзинке. «Это кобель - спокойный, смышленый. Его сестру вчера забрали - надеюсь, мальчишке тоже повезет», - пояснил Александр.

Этот пушистый комочек и еще с десяток других собак обитают в дачном массиве на территории Краснооктябрьского района, в котором с супругой живет мужчина. «На дачах всегда много собак, которых часто бросают с окончанием сезона. Мы любим животных, поэтому стараемся дать им шанс попасть в любящую семью», - говорит активист.

Связаться с Александром по поводу устройства щенков можно по телефону: 89199861227.



