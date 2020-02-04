В Волгограде Яндекс-такси врезалось в столб – погиб 62-летний пассажир

Происшествия 04.02.2020 10:38
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04.02.2020 10:38
ДТП со смертельным исходом случилось накануне в Дзержинском районе Волгограда около ТРЦ «Лента». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 6-30 час. 57-летний водитель Яндекс-такси, управляя машиной "Рено Логан", двигаясь со стороны пр. Дорожников в сторону выезда на 3-ю Продольную магистраль, не справился с управлением. В результате машина наехала на световую опору. Водитель получил травмы, а его 62-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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