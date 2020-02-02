Сюрприз погоды: в Волгоградской области в феврале выросли грибы

Общество 02.02.2020 17:41
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02.02.2020 17:41
Во дворах Волжского в начале февраля выросли грибы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волжане только диву даются – такого люди не припомнят. Между тем, сейчас для грибов не менее комфортные условия, чем осенью – плюсовая температура и влажность. Ранее в соцсетях жители Волго-Ахтубинской поймы хвастались, что в декабре и январе наведывались в лес за грибами и не уходили с пустыми лукошками. Так, любители тихой охоты собирали вешенки, тополевую рядовку и шампиньоны.
Грибы в феврале – это еще один сюрприз нынешней погоды. Жители региона не удивляются зеленой траве , а сирень стоит с набухшими почками еще с конца прошлого года. Люди рассказывают, что видят часто в небе беспокойные стаи птиц, которые то ли уже вернулись в регион раньше весны, то ли никуда и не улетали.
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