Лже-сотрудницы соцслужбы обчистили 92-летнюю волгорадку





Волгоградские полицейские разыскивают двоих женщин, которые украли у 92-летней жительницы Краснооктябрьского района 140 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, пенсионерка впустила в свою квартиру двоих неизвестных женщин, которые представились ей работниками социальной службы и предложили оформить дополнительные субсидии. Дождавшись момента, когда пенсионерка выйдет из комнаты, злоумышленницы тайно похитили 140 000 рублей, которые пенсионерка хранила в конверте под швейной машинкой, после чего скрылись.

В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступниц.







