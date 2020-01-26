Общество

«А был ли инвалид?»: жители двора в Волгограде требуют убрать опасный гараж

Общество 26.01.2020 11:02
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26.01.2020 11:02


Жители Кировского района Волгограда возмущены появлением гаражного бокса во дворе дома №127а по ул. Никитина. Как рассказали волгоградцы ИА «Высота 102», гараж установили  в начале лета прошлого года совершенно неожиданно для всех. «На нашу площадку, которую мы сами расчищали  для своих машин, вдруг привезли гаражный бокс. Сказали, здесь будет гараж для машины инвалида. Мы ничего против инвалида не имели. Но дело в том, что гараж поставили так, что это создавало опасность для других водителей. Ворота бокса располагаются  почти рядом с внутридворовым проездом», - рассказали волгоградцы. 
Их попытки достучаться до администрации Кировского района, чтобы гараж перенесли в более безопасное место, например, за границы двора, закончились ничем. Чиновники в ответах заверяли, что гараж установлен законно, кроме того, его владелец имеет право на расположение гаража во дворе, так как он инвалид, а его машина является спецтранспортом. Однако местные жители подозревали, что машина у пожилого мужчины – самая что ни на есть обычная, а значит, согласно правилам размещения спецтранспорта на территории Волгограда, принятых городской думой, он не имеет права на такие привилегии. 
Подозрения горожан подтвердил ответ из ГИБДД. В частности, в ведомстве признали, что «безопасность движения при выезде из гаража не обеспечена, при открытых дверях обзор водителю ограничен и требуется выезжать из бокса переедим ходом либо прибегать к помощи других лиц». Кроме того, в ГИБДД сообщили, что сведения о внесении изменений в конструкцию транспортного средства – машины Рено Логан, у них отсутствуют. А значит, эта машина не является спецтранспортом. А водителю, некоему господину Рожкову, выданы права с медицинскими ограничениями.
«У нас есть ощущение, что этот Рожков – просто чей-то хороший знакомый. Иначе чем можно объяснить, что в администрации Кировского района продолжают утверждать, что действовали законно, если у этого человека нет спецавтотранспорта? В прокуратуре Кировского района тоже отделались отпиской в наш адрес. Мы написали жалобу в областную, ждем, когда там проведут объективную проверку по нашим доводам», - рассказали горожане. 
По их  словам, они не воюют с инвалидами, они за то, чтобы законы и правила соблюдались всеми одинаково. «Тем более сейчас, когда по всему городу сносятся гаражи как самовольные постройки. Но, если кому-то очень хочется, то получается, что можно и закон нарушить?», - возмущаются волгоградцы. 

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