Львенок маленький, а обезьяна в шоке: волгоградские полицейские передали изъятых у дагестанца животных в надежные руки
Общество 23.01.2020 21:54
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23.01.2020 21:54
Львенок и обезьяна, незаконно ввезенные жителем Дагестана в Волгоградскую область, сегодня провели весь день и вечер в отделе полиции, а потом животных передали сотрудникам ветеринарной службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, львенок совсем маленький, ему 4 месяца, он еще даже не рычит, а шипит. Белоносая мартышка наоборот - старенькая, она была в шоке от путешествия, у нее подозревают инсульт.
В отделе полиции животным создали все возможные условия, их накормили и дали погулять. Обезьяна ела бананы, а львенок – куриную грудку.
Напомним, что сегодня нарядом ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в Новониколаевском районе была остановлена автомашина «Митсубиси Лансер», принадлежащая 24-летнему жителю Дагестана.
В салоне машины полицейский обнаружили две клетки, в которых находились львенок и обезьяна. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки диких животных, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог. Он утверждал, что везет животных из Москвы в цирк в Дагестане. Документы на них есть, но они остались в столице.
Мужчина и животные были доставлены в отдел полиции. Впоследствии автовладелец представил копии неких документов и ветеринарных сертификатов, якобы подтверждающих законность владения и перевозки животных, в т.ч. занесённых в Красную книгу, но при проверке они вызвали сомнение в подлинности.
Проводится процессуальная проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 258.1. УК РФ – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».
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