



По искам прокуратуры в Старополтавском районе лишены водительских прав двое местных жителей, состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, страдающие наркотической зависимости лица, согласно действующему законодательству, не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.

Однако в ходе прокурорской проверки было выявлено, что указанные наркозависимые граждане имеют водительские удостоверения на право управления транспортными средствами с разрешенными категориями "В,С". Это ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Исполнение судебных решений взято прокуратурой на контроль.



