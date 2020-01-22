Общество 22.01.2020 16:39
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22.01.2020 16:39
По искам прокуратуры в Старополтавском районе лишены водительских прав двое местных жителей, состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, страдающие наркотической зависимости лица, согласно действующему законодательству, не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.
Однако в ходе прокурорской проверки было выявлено, что указанные наркозависимые граждане имеют водительские удостоверения на право управления транспортными средствами с разрешенными категориями "В,С". Это ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Исполнение судебных решений взято прокуратурой на контроль.
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