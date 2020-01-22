В Волгоградской области хотят запретить митинги на трамвайных путях

Общество 22.01.2020 14:18
1
22.01.2020 14:18
В Волгоградской облдуме намерены подправить региональный закон «О порядке проведения публичных мероприятиях на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, планируется уточнить понятие «объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта общего пользования». Так, согласно федеральному закону «О транспортной безопасности», в данные объекты входят "автостанции и автовокзалы, тоннели, эстакады, мосты, трамвайные и водные внутренние пути, автомобильные дороги, включая остановочные пункты и тротуары". Устраивать публичные мероприятия на таких объектах запрещено.
К слову, не так давно депутаты Волжской городской думы вносили в областную думу законопроект, который запрещал гражданам собираться около органов местного самоуправления, а также остановочных пунктов и эстакад. Однако в регпарламенте даже не стали выносить его на обсуждение.
Реклама
Волгоградский суд «ткнул носом» фонд капремонта в трещины на фасаде жилого дома22.01.2020 17:15
В Волгоградской области ожидают обледенения автодорог22.01.2020 16:58
Сбербанк проведет лекции по актуальным финансовым инструментам в вузах страны22.01.2020 16:57
В Волгоградской области прокуратура лишила водительских прав двоих наркоманов22.01.2020 16:39
В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадут22.01.2020 16:27
В Волгограде Роспотребнадзор закрыл опасное для детей жилище маньяка в квест-игре «Логово»22.01.2020 15:48
В Волгограде на остановках появились песочницы22.01.2020 14:10
В Волгограде проблемный жилой комплекс с райским названием готовят к досрочной сдаче22.01.2020 13:48
"Прощай, Дом молодежи": в Волгограде разрушенное наследие 90-х продали по дешевке22.01.2020 12:03
Малыши города Котельниково познакомились с новым детским садом22.01.2020 10:55
Мэр Саратова в Волгограде искал подрядчиков для ремонта дорог22.01.2020 08:30
В Волгограде виновника смертельного ДТП за гибель приятеля отправили в колонию общего режима21.01.2020 18:07
Дороги Волгоградской области покроются льдом21.01.2020 17:06
В разгар зимы спецтехника пылесосит улицы Волгограда21.01.2020 15:56
В Волжском назвали дату образования новых пробок на мосту ГЭС21.01.2020 13:58
Реклама