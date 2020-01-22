Общество

В Волгоградской области хотят запретить митинги на трамвайных путях

Общество 22.01.2020 14:18
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22.01.2020 14:18


В Волгоградской облдуме намерены подправить региональный закон «О порядке проведения публичных мероприятиях на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, планируется уточнить понятие «объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта общего пользования». Так, согласно федеральному закону «О транспортной безопасности», в данные объекты входят "автостанции и автовокзалы, тоннели, эстакады, мосты, трамвайные и водные внутренние пути, автомобильные дороги, включая остановочные пункты и тротуары". Устраивать публичные мероприятия на таких объектах запрещено. 
К слову, не так давно депутаты Волжской городской думы вносили в областную думу законопроект, который запрещал гражданам собираться около органов местного самоуправления, а также остановочных пунктов и эстакад. Однако в регпарламенте даже не стали выносить его на обсуждение. 

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