



2,5 года колонии общего режима получил виновник ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, подсудимый так и не признал свою вину, до последнего настаивая на полной с воей невиновности.

Смертельная авария произошла летом 2017 года в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пьяный водитель не справился с управлением - в итоге, легковушка врезалась в световую опору. Сидевший рядом с водителем пассажир машины скончался.

В ходе расследования уголовного дела мужчина заявлял, что на самом деле за рулем был не он, а его приятель, который погиб в аварии. Суд проанализировал письменные доказательства, показания свидетелей, заключение эксперта и пришёл к выводу, что вина фигуранта дела очевидна.

Приговором Краснооктябрьского районного суда мужчину признали виновным. После выхода из мест лишения свободы ему будет запрещено в течение двух лет садиться за руль.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



