Общество

В Волгограде виновника смертельного ДТП за гибель приятеля отправили в колонию общего режима

Общество 21.01.2020 18:07
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21.01.2020 18:07


2,5 года колонии общего режима получил виновник ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, подсудимый так и не признал свою вину, до последнего настаивая на  полной своей невиновности.
Смертельная авария произошла летом 2017 года в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пьяный водитель не справился с управлением  - в итоге, легковушка врезалась в световую опору. Сидевший рядом с водителем пассажир машины скончался.
В ходе расследования уголовного дела мужчина заявлял, что на самом деле за рулем был не он, а его приятель, который погиб в аварии. Суд проанализировал письменные доказательства, показания свидетелей, заключение эксперта и пришёл к выводу, что вина фигуранта дела очевидна.
Приговором Краснооктябрьского районного суда мужчину признали виновным. После выхода из мест лишения свободы ему будет запрещено в течение двух лет садиться за руль.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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