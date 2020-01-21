Экономика

Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»

Экономика 21.01.2020 09:34
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21.01.2020 09:34


Банк «Открытие» выпустил две новые памятные монеты с портретами легендарных футболистов футбольного клуба «Спартак» — нападающего Сергея Родионова и полузащитника Федора Черенкова. Монеты с уникальным дизайном в рамках серии «Легенды Спартака» изготовлены из серебра 925 пробы и имеют номинал 1000 франков КФА, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. 
Монеты «Сергей Родионов» и «Федор Черенков» отчеканены Санкт-Петербургским монетным двором в соответствии с самыми высокими современными стандартами производства (Пруф-лайк, УФ-печать). На реверсе монет изображены портреты Родионова и Черенкова. На аверсе размещены логотип ФК «Спартак-Москва», а также основные характеристики монет. Памятные монеты упакованы в дизайнерский блистер с краткими биографиями футболистов и подробной спецификацией на монеты.
Сергей Родионов - чемпион СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпион России 1993 и 1994 годов, обладатель Кубка России 1994 года. Лучший бомбардир сезона-1989. Выступал за «Спартак» на позиции нападающего и забил 153 гола (второй результат в истории клуба).
Федор Черенков – обладатель абсолютного рекорда клуба по количеству официальных матчей (494). Является трехкратным чемпионом СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпионом России 1993 года и обладателем Кубка России 1994 года. Выступал за московский «Спартак» с 1978 по 1993 г. на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта СССР.
Проект по выпуску памятных монет, который банк «Открытие» реализует совместно с ФК «Спартак-Москва», стартовал в октябре 2019 года с выпуска монеты «Легенды Спартака. Никита Симонян» в память о лучших игроках самого титулованного футбольного клуба страны. Всего в рамках проекта планируется выпуск 11 наименований памятных монет с изображениями легенд «Спартака».
Монеты серии «Легенды Спартака» стоимостью 4 900 рублей за  одну монету и 13 500 рублей за  комплект из трех выпущенных монет можно приобрести в офисах банка «Открытие» в г. Москве:
ДО «Павелецкий» — 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ДО «Октябрьское поле» — 123060, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.45
ДО «Валовая» — 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 20
ДО «На Спартаковской» — 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

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