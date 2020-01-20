Общество 20.01.2020 16:23
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20.01.2020 16:23
Стартовал предварительный этап работ по реконструкции спортшколы № 1, о которой прыгунья с шестом Елена Исинбаева осенью прошлого года рассказала президенту страны. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, на данном этапе завершено обследование всех конструктивных элементов здания. Специалисты МУП "Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации" установили, что критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению здания, нет, но объекту требуется реконструкция. Сейчас получены результаты обследования здания, следующий этап - разработка технической документации и объявление конкурсной процедуры на проект будущих работ.
Напомним, что в октябре прошлого года на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде олимпийская чемпионка поделилась с Владимиром Путиным своим отчаянием по поводу плохого состояния спортзала СДЮШОР №1. "Спортивная школа спортивной гимнастики, где я ещё тренировалась, будучи пятилетней девочкой, где начиналась моя карьера, где я выполнила норматив мастера спорта. Сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришёл просто в отвратительное состояние, он требует ремонта", - сказала тогда Елена Исинбаева, заметив, что находится в небольшом отчаянии. Президент пообещал отдельно позаниматься вопросом.
Спортивная школа №1, расположенная на ул. Пугачевской, 8а, была построена в 1975 году и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание. В школе никогда не проводился капитальный ремонт. В настоящее время в школе занимаются 252 юных спортсмена.
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