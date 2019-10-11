В мэрии Волгограда дали комментарий по поводу жалобы Исинбаевой Путину на отсутствие ремонта в спортшколе





Сегодня в администрации Волгограда официально прокомментировали ситуацию с состоянием СДЮШОР №1, о которой прыгунья с шестом Елена Исинбаева рассказала президенту страны. Как сообщает ИА «Высота 102», олимпийская чемпионка поделилась с Владимиром Путиным своим отчаянием по поводу плохого состояния спортзала. Как сообщает ИА «Высота 102», разговор произошел накануне в Нижнем Новгороде - на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. «Спортивная школа спортивной гимнастики, где я ещё тренировалась, будучи пятилетней девочкой, где начиналась моя карьера, где я выполнила норматив мастера спорта. Сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришёл просто в отвратительное состояние, он требует ремонта», - сказала Елена Исинбаева, заметив, что находится в небольшом отчаянии. В ответ Владимир Путин пообещал отдельно позаниматься вопросом.







По следам получившего огласку разговора, в мэрии Волгограда дали следующую информацию: «В прошлом месяце губернатор Волгоградской области дал поручение профильным ведомствам и муниципалитетам начать разработку областных целевых программ по модернизации существующих объектов в сфере основного и дополнительного образования. Для этого муниципалитет Волгограда уже в текущем году проводит обследование зданий, находящихся в ведении муниципальных учреждений, работающих с детьми. По предварительным данным, на первом этапе в программу должно войти порядка 70 объектов. В настоящее время все они находятся в удовлетворительном состоянии, отвечают нормативным требованиям санитарного состояния и безопасности, но требуют модернизации или капитального ремонта.

Один из объектов, предполагаемый для включения в программу – здание спортивной школы по адресу Пугачевская, 8а. Это отдельно стоящее трехэтажное здание, 1975 года постройки, которое никогда капитально не ремонтировалось. На сегодняшний момент требуется реконструкция объекта. Конструктивных нарушений, которые могут привести к разрушению здания, нет».

Сегодня помещения волгоградской спортшколы, где начиналась карьера будущей олимпийской чемпионки, а сейчас занимается ее дочь, выглядят так:





































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