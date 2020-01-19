В Волжском с площади Строителей «ускакали» все олени





В Волжском опустела площадь Строителей, к которой еще недавно было приковано внимание горожан из-за кражи светодиодного оленя. Как сообщает ИА «Высота 102», оставшиеся фигуры оленей покинули свое привычное место. В администрации города пояснили, что рабочие постепенно убирают новогодние композиции, установленные перед праздником. Вот и вывезли оленей, одного из которых уберечь не удалось. Напомним, в начале этого года неизвестные похитили одну из трех светодиодных фигур, установленных на площади. Несмотря на объявленное денежное вознаграждение за информацию о причастных к этому преступлению, найти злоумышленников так и не удалось. На днях в Волжском вандалы также разрушили композицию из шаров, установленную около рынка 10/16, а одну фигуру украли.



