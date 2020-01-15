На Центральной набережной Волгограда установят 200 новых фонарей

Общество 15.01.2020 13:32
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15.01.2020 13:32
К монтажу системы наружного освещения приступили строители в новой парковой зоне Центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на территории в границах от бронекатера БК-13 до причала №9 установят 200 фонарей. Сейчас там прокладывают сети, далее приступят к установке закладных деталей новых светоточек.
В работах по реконструкции нижней террасы задействовано несколько бригад строителей и 25 единиц техники. Практически завершено благоустройство променадной части на нижнем ярусе - проведено берегоукрепление, заменен асфальт. Работы продолжаются на среднем и верхнем ярусе – здесь будет располагаться открытый амфитеатр, рассчитанный на 2300 зрителей. Внешние стены подземной части сооружения уже забетонированы, сейчас рабочие формируют внутренний каркас.
Рядом с амфитеатром готовят основание для будущих вело- и пешеходных дорожек – на сегодняшний день залито более 400 кубометров бетонной смеси. Новую зону отдыха украсят фонтаны, каркасы для которых уже сформированы.
Полностью завершить обновление участка набережной Волгограда планируется к 2022 году.
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