На дороги Волгограда выбросили почти тысячу тонн реагентов

Общество 10.01.2020 09:49
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10.01.2020 09:49
В течение минувшей ночи сразу после начала выпадения осадков муниципальные дорожные предприятия провели обработку городских улиц от образования гололедицы и снежных накатов. В работах было задействовано порядка 65 единиц специализированной техники, в том числе 40 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
В первую очередь были почищены основные магистрали областного центра, а также маршруты проезда общественного транспорта. Особое внимание уделено обеспечению безопасного движения по путепроводам, спускам-подъемам, крупным перекресткам.
Завершив до начала утреннего часа пик обработку основных магистралей, дорожные службы приступили к уборке второстепенных участков уличной сети. В дневные часы в работах будет задействовано около 70 единиц спецтехники, в том числе более 35 комбинированных дорожных машин, а также самосвалы, автогрейдеры, трактора-щетки и другая техника.
По информации регионального ЦГМС в ближайшие 1-2 часа и с сохранением в первой половине дня 10 января на территории города и региона прогнозируются туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Температура воздуха в Волгограде сохранится днем до 0...-2º. В связи с прогнозируемой неустойчивой погодой, частыми переходами через ноль и возможным образованием гололедицы, нанесение противогололедных реагентов на городские дороги продолжится в течение всего дня.
Дорожно-коммунальные службы призывают водителей быть бдительными на дорогах, соблюдать при движении безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной спецтехники.
Вместе с этим ведется расчистка остановочных павильонов, пешеходных зон и тротуаров. Напомним, за уборку дворовых территорий ответственны обслуживающие организации. Из-за перепадов температуры сотрудники УК и ТСЖ помимо уборки от снега внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек обязаны уделить особое внимание очистке от наледи кровель домов и козырьков подъездов. Качество выполненной работы на придомовых территориях контролируется специалистами административно-технических отделов районных коммунальных служб, напомнили в администрации города.
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