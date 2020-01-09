Общество

В Волжском недостроенный универмаг "Диамант" снова пытаются продать

Общество 09.01.2020 09:57
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09.01.2020 09:57


Недостроенное здание на улице Мира в Волжском, которое возводилось как универмаг-универсам "Диамант", повторно выставлен на торги. Как сообщает ИА "Высота 102", начальная цена объекта незавершенного строительства снижена до 20,7 миллиона рублей. Победителем признают того, кто предложит за недострой наибольшую цену. Продается как само здание, степень готовности которого составляет 9%, так и земельный участок площадью 8 268 кв.м., расположенные на ул. Мира, 107а в Волжском.
Напомним, что предыдущие торги, которые проводились в конце 2019 года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена объекта была установлена в размере 23,1 миллиона рублей.
Согласно информации о проведении торгов, недостроенное здание универсама-универмага и участок земли продается в рамках дела о банкротстве ООО "Свинг Порт". Каким образом эта организация приобрела недострой, неизвестно. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что ООО "Свинг Порт" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при купле-продаже различной недвижимости. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Учредителем ООО является Елена Буянова.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что собственником объекта является ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг". В феврале 2017 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области, в соответствии с которым ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" обязан оградить недостроенное здание универмага по ул. Мира, 107а. Иск подавала администрация города после трагический гибели подростка на другом недостроенном объекте компании, расположенном на улице 40 лет Победы. Тогда суд обязал "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" в течение месяца со дня вступления решения в законную силу установить сплошное ограждение незавершенного строительством здания универсама-универмага. К группе компаний "Диамант", напомним, имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске.

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