В Волгограде раскрыли совершенное в новогоднюю ночь убийство





В поселке Гумрак в новогоднюю ночь убили 40-летнего мужчину, его 20-летний сын получил множественные колото-резаные ранения. Об этом ИА «Высота 102» сообщил следователь СО по Дзержинскому району СУ СКР по Волгоградской области Юрий Сафонов. По подозрению в совершении преступлений задержаны 25-летний волгоградец и его отец.

По данным следствия, в новогоднюю ночь на площади, где установлена праздничная елка, 44-летний подозреваемый спровоцировал конфликт. В итоге, один из гостей праздника ударил его кулаком в лицо. Решив отомстить обидчику, мужчина вернулся домой за ножом, и вместе с сыном отправился обратно. Однако по пути во дворе дома они встретили двоих мужчин, на которых решили выместить свою злость.

В результате потасовки мужчина скончался от массивной потери крови, его сын с множественными колото-резаными ранами был госпитализирован и выжил лишь благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

В настоящее время по ходатайству следователя суд отправил подозреваемых под арест. Свою вину в содеянном признал лишь один из них.

Известно, что с места происшествия фигуранты дела на такси отправились к родственникам, проживающим в Центральном районе Волгограда, у которых планировали скрыться от правоохранителей. Следователям и оперативным сотрудникам полиции потребовалось несколько часов, чтобы установить место их нахождения.

В ходе допроса подозреваемые рассказали, что сразу после совершения преступления они избавились от окровавленного ножа, а также сотового телефона, с которого вызывали машину, выбросив их в Гумраке.

Следователи обращаются ко всем, кто обнаружил указанные важные улики, с просьбой позвонить по телефонам: (8442) 54-08-61, 8-906-172-77-11.