Общество

В волгоградских троллейбусах появился Wi-Fi

Общество 28.12.2019 15:16
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28.12.2019 15:16


В Волгограде общественный транспорт оборудуется беспроводным интернетом. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, оператором бесплатно предоставлено и уже установлено в салонах 23 троллейбусов маршрута №12 оборудование для организации доступа в интернет по технологии Wi-Fi.
Каждая точка доступа, установленная в салоне общественного транспорта, поддерживает до 30 одновременных подключений без ограничения объема трафика. Мощности сигнала достаточно для общения в социальных сетях, чтения новостей и получения информации о ситуации на дорогах. Чтобы подключиться к сети, нужно выбрать на устройстве сеть Open_Wi-Fi. В целях соблюдения законодательства услуга предусматривает механизм идентификации пользователей – авторизоваться в сети можно по смс (бесплатно).

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