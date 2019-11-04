Общество

Строительство скандального ФАПа в Волгоградской области катится в яму

Общество 04.11.2019 07:11
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04.11.2019 07:11


Скандальный ФАП в хуторе Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области продолжают строить «спустя рукава». Так считают жители хутора, на глазах которых разворачивается этот «сериал». «После того, как прокуратура указала, что фундамент ФАПа неправильно сделан, строители продолжили над ним издеваться, по-другому не скажешь. Теперь они расчистили слой земли около фундамента, сняли где-то полметра почвы. В результате, это хорошо видно на фотографии площадки, где стоит ФАП, он оказался в еще большей яме. Мы этого и боялись – все талые и дождевые воды будут стекать прямо под его стены. Думаем, при таком отношении к строительству здание долго он не проживет. В хуторе у нас говорят, что работящий хозяин сарай и то лучше построит», - поделились хуторяне с ИА "Высота 102".


Напомним, ранее, как сообщало ИА «Высота 102», прокуратура нашла нарушения в строительстве ФАП. Между ГКУ ВО «Управление капитального строительства» и ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа» был заключен государственный контракт № 49-е на строительство 7 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Волгоградской области, в том числе в х. Ежовка Киквидзенского муниципального района. Общая стоимость работ по контракту превышает 8 млн рублей. Помимо существенного нарушения сроков строительства, в надзорном ведомстве установили и несоответствие проекту объекта в части устройства фундамента. Так, согласно проекту уровень поверхности земли должен находиться более чем на 20 см ниже уровня верхней части фундамента, в то время на объекте в с.Ежовка эти уровни совпадали. В адрес заказчика и подрядчика строительства внесены представления об устранении нарушений, инспекция госстройнадзора разберется с виновными лицами по своей линии, заверили в надзорном органе. 
Тревогу же первыми забили местные жители. Они сразу заметили, что строители неправильно установили фундамент фельдшерско-акушерского пункта. Также они подвергли сомнению пригодность выбранного места для установки ФАП - в низине. При этом глава Киквидзенского района Сергей Савин заверял журналиста ИА «Высота 102», что все опасения жителей беспочвенны.
Кстати, многострадальный ФАП должны сдать в этом месяце. Но хуторяне говорят, что радость от запуска долгожданного и необходимого для селян объекта уже омрачена теми событиями, которые вокруг него происходят. 

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