В Волгоградской области пообещали достать новый ФАП из-под земли

Общество 29.09.2019 09:03
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29.09.2019 09:03
Жители села Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области не дождались переустановки ФАПа, который, как они считают, монтируют с нарушениями. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, фельдшерско-акушерский пункт уже почти полностью закрыт крышей, а значит, никакой переделки ожидать не стоит.
Напомним, главная претензия селян была связана с тем, что ФАП устанавливают почти на земле, без цокольной части. По мнению селян, это приведет к тому, что стены коробки, сделанные из стружки и закрытые сайдингом, просто размокнут от тесного контакта с землей. К тому же фельдшерско-акушерский пункт поставили в низине, куда стекает вода после дождей и таяния снега.
Между тем, глава Киквидзенского района Сергей Савин заверил, что опасения жителей беспочвенны. «ФАП устанавливается строго по проекту. Да, были замечания, но они уже устранены. А жители беспокоятся зря – работы по монтажу еще не закончены, а они уже решили, что все так и останется. ФАП не будет стоять на земле, так как планируется снять верхний слой на 20-30 сантиметров при проведении работ по опалубке и укладке плитки. Кроме того, будут проведены работы по отведению воды на этом участке. Так что дожди ФАП не зальют», - сообщил глава района. ФАП в селе Ежовка планируется сдать в этом году.
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