«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового года
Общество 26.12.2019 09:52
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26.12.2019 09:52
Предновогодние дни в компании «РИТЭК» по традиции заполнены приятными хлопотами. Вот уже тринадцатый год сотрудники компании готовят подарки для пациентов детских больниц Волгограда и организуют для них веселый и почти домашний праздник.
Как сообщает ИА «Высота 102», и в этом году в Волгоградскую областную детскую клиническую больницу приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поднять настроение детям и скрасить грусть от разлуки с родными.
Жизнерадостная Снегурочка и добрый Дед Мороз скучать никому не дали. Хороводы, настоящая дискотека, забавные игры – и волшебная атмосфера праздника сделала свое дело.
Внимания хватило на всех. Каждый ребенок почувствовал, что про него не забыли, что за него переживают и желают скорейшего выздоровления!
И, конечно же, не обошлось без замечательных подарков, собранных с любовью и фантазией сотрудниками компании.
«Перед Новым годом в нашей больнице благодаря компании «РИТЭК» всегда хорошее настроение – и у детей, и у медперсонала. Все в ожидании праздника, все верят в то, что надежды — сбудутся, а здоровье — поправится, и следующий Новый год дети проведут обязательно в своих семьях, со своими родными. Спасибо за улыбки наших пациентов!», — говорит главный врач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Емельянова.
Мама маленькой пациентки Юли Марина Аксененко выразила благодарность от всех родителей и детей: «Нет ничего важнее, чем дарить детям радость и веру в то, что все хорошее обязательно исполнится. Благодарим руководство больницы и компанию «РИТЭК», что не забывают про детей, которые оказались вдали от своих мам и пап».
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев:
«Организация таких праздников очень важна для нас. Всегда волнительно видеть яркие эмоции и счастливые улыбки на лицах детей. Особенно приятно дарить радость тем, кто накануне праздника оказался вдали от родного дома и семейного уюта. Улыбаются дети — радуются работники нашей компании. Много лет мы поздравляем в преддверии Нового года пациентов детских отделений лечебных учреждений Волгограда и области и намерены продолжать эту традицию».
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