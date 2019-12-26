



Предновогодние дни в компании «РИТЭК» по традиции заполнены приятными хлопотами. Вот уже тринадцатый год сотрудники компании готовят подарки для пациентов детских больниц Волгограда и организуют для них веселый и почти домашний праздник.

Как сообщает ИА «Высота 102», и в этом году в Волгоградскую областную детскую клиническую больницу приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поднять настроение детям и скрасить грусть от разлуки с родными.





Жизнерадостная Снегурочка и добрый Дед Мороз скучать никому не дали. Хороводы, настоящая дискотека, забавные игры – и волшебная атмосфера праздника сделала свое дело.

Внимания хватило на всех. Каждый ребенок почувствовал, что про него не забыли, что за него переживают и желают скорейшего выздоровления!





И, конечно же, не обошлось без замечательных подарков, собранных с любовью и фантазией сотрудниками компании.





«Перед Новым годом в нашей больнице благодаря компании «РИТЭК» всегда хорошее настроение – и у детей, и у медперсонала. Все в ожидании праздника, все верят в то, что надежды — сбудутся, а здоровье — поправится, и следующий Новый год дети проведут обязательно в своих семьях, со своими родными. Спасибо за улыбки наших пациентов!», — говорит главный врач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Емельянова.





Мама маленькой пациентки Юли Марина Аксененко выразила благодарность от всех родителей и детей: «Нет ничего важнее, чем дарить детям радость и веру в то, что все хорошее обязательно исполнится. Благодарим руководство больницы и компанию «РИТЭК», что не забывают про детей, которые оказались вдали от своих мам и пап».

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев:

«Организация таких праздников очень важна для нас. Всегда волнительно видеть яркие эмоции и счастливые улыбки на лицах детей. Особенно приятно дарить радость тем, кто накануне праздника оказался вдали от родного дома и семейного уюта. Улыбаются дети — радуются работники нашей компании. Много лет мы поздравляем в преддверии Нового года пациентов детских отделений лечебных учреждений Волгограда и области и намерены продолжать эту традицию».



