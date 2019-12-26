Общество

«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового года

Общество 26.12.2019 09:52
441 0
26.12.2019 09:52


Предновогодние дни в компании «РИТЭК» по традиции заполнены приятными хлопотами. Вот уже тринадцатый год сотрудники компании готовят подарки для пациентов детских больниц Волгограда и организуют для них веселый и почти домашний праздник. 
Как сообщает ИА «Высота 102», и в этом году в Волгоградскую областную детскую клиническую  больницу приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поднять настроение детям и скрасить грусть от разлуки с родными.

Жизнерадостная Снегурочка и добрый Дед Мороз скучать никому не дали. Хороводы, настоящая дискотека, забавные игры – и волшебная атмосфера праздника сделала свое дело.
Внимания хватило на всех. Каждый ребенок почувствовал, что про него не забыли, что за него переживают и желают скорейшего выздоровления!

И, конечно же, не обошлось без замечательных подарков, собранных с любовью и фантазией сотрудниками компании.

«Перед Новым годом в нашей больнице благодаря компании «РИТЭК» всегда хорошее настроение – и у детей, и у медперсонала. Все в ожидании праздника, все верят в то, что надежды —  сбудутся, а здоровье — поправится, и следующий Новый год дети проведут обязательно в своих семьях, со своими родными. Спасибо за улыбки наших пациентов!», — говорит главный врач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Емельянова.

Мама маленькой пациентки Юли Марина Аксененко выразила благодарность от всех родителей и детей: «Нет ничего важнее, чем дарить детям радость  и веру в то, что все хорошее обязательно исполнится. Благодарим руководство больницы и компанию «РИТЭК», что не забывают про детей, которые оказались вдали от своих мам и пап».
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев:
«Организация таких праздников очень важна для нас. Всегда волнительно видеть яркие эмоции и счастливые улыбки на лицах детей. Особенно приятно дарить радость тем, кто накануне праздника оказался вдали от родного дома и семейного уюта. Улыбаются дети — радуются работники нашей компании. Много лет  мы поздравляем в преддверии Нового года пациентов детских отделений лечебных учреждений Волгограда и области и намерены продолжать эту традицию».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
Общество
26.12.2019 16:34
Общество 26.12.2019 16:34
261 1 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 15:31
Общество 26.12.2019 15:31
324 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 15:11
Общество 26.12.2019 15:11
209 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 13:44
Общество 26.12.2019 13:44
867 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 13:26
Общество 26.12.2019 13:26
21403 28 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 12:21
Общество 26.12.2019 12:21
1298 3 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 11:47
Общество 26.12.2019 11:47
6489 6 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 09:51
Общество 26.12.2019 09:51
4657 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 09:32
Общество 26.12.2019 09:32
11961 28 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 17:51
Общество 25.12.2019 17:51
3254 6 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 16:27
Общество 25.12.2019 16:27
3833 11 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 15:44
Общество 25.12.2019 15:44
11893 39 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 15:10
Общество 25.12.2019 15:10
23895 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 14:37
Общество 25.12.2019 14:37
5149 12 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 14:05
Общество 25.12.2019 14:05
1291 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:34
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:50
В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под судСмотреть фотографии
15:37
Магия чисел в жизни волгоградского бизнесаСмотреть фотографии
15:31
На Спартановке открыли новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:11
«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в СамареСмотреть фотографии
14:37
Олег Веретенников покинул волгоградский «Ротор-2»Смотреть фотографии
14:18
Новогодний праздник в волгоградском Кванториуме: празднично и познавательноСмотреть фотографии
13:55
Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. ВернадскогоСмотреть фотографии
13:44
На Волжской ГЭС – новый директорСмотреть фотографии
13:26
Объект фигуранта дела о поджоге дома волгоградского губернатора проверят эксперты из СаратоваСмотреть фотографии
13:24
ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:08
«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанцииСмотреть фотографии
12:21
Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под землиСмотреть фотографии
11:47
Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудоСмотреть фотографии
10:51
Новый год с новым главврачом начнет Михайловская районная больница в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Волгоградский «Ротор» отправится в пятизвездочный турецкий отельСмотреть фотографии
10:14
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:52
«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового годаСмотреть фотографии
09:51
Волжские полицейские готовы заплатить 200 тысяч рублей за «Алексея Рудольфовича»Смотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области пособие одиноким малоимущим увеличили на 6 рублейСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде экс-сотруднику академии МВД дали 10 лет за инсценировку ДТПСмотреть фотографии
17:11
Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концертыСмотреть фотографии
16:49
Монголия и Волгоград взялись за возрождение столицы Золотой ордыСмотреть фотографии
16:27
Волжский хочет выглядеть в пять раз старшеСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового годаСмотреть фотографии
15:44
«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМаСмотреть фотографии
14:37
Волгоградский облсуд привлек ЦИК к спору о видео на избирательных участкахСмотреть фотографии
12:26
Аппарат губернатора Волгоградской области атаковали адепты движения «живых граждан СССР»Смотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 