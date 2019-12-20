Общество 20.12.2019 11:44
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20.12.2019 11:44
В свой профессиональный праздник сотрудники спецслужб, скорее всего, рано утром, без лишнего шума и огласки уже побывали в знаковом месте - у памятника Чекистам в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на красной ленте, которая прикреплена к свежему венку, написано «УФСБ России по Волгоградской области».
Сегодня же начальник УФСБ России по Волгоградской области Игорь Голдобин провел торжественное собрание по случаю профессионального праздника. В мероприятии принял участие глава региона. По информации областной администрации, в своей речи Андрей Бочаров отметил, что в управлении ФСБ по Волгоградской области служат настоящие профессионалы, высококлассные специалисты с опытом выполнения самых сложных задач. «Вы выполняете свои служебные обязанности в условиях постоянно возрастающей сложности глобальных вызовов и угроз. Вносите значимый вклад в обеспечение социально-экономической и общественно-политической стабильности на территории Волгоградской области», - отметил губернатор.
Накануне в Москве на торжественном вечере, посвящённому Дню работника органов безопасности, президент страны Владимир Путин назвал сегодняшний день «праздником сильных, смелых, волевых людей, которые защищают Россию от внутренних и внешних угроз, оберегают её конституционный строй и суверенитет, отстаивают национальные интересы нашего государства». В задачи ФСБ, в том числе, входит борьба с терроризмом и особо опасными преступниками, контрразведка, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.
Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при СНК РСФСР был принят в 2017 году. Первым руководителем службы стал Феликс Дзержинский. С тех пор силовая структура сменила несколько названий - ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. 20 декабря 1995 года указом президента в стране был установлен профессиональный праздник сотрудников спецслужб. На данный момент руководителем Федеральной службы безопасности России является генерал армии Александр Бортников. В Волгоградской области региональное управление ФСБ недавно возглавил генерал-майор Игорь Голдобин.
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