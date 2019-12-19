Общество

Цветы и фото на память: депутаты Волгоградской облдумы с хорошим настроением поделили прибавку из федерального бюджета

Общество 19.12.2019 14:55
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19.12.2019 14:55



Сегодня региональный парламент одобрил изменения в областной бюджет на будущий год и на плановый период 2021 и 2022 годов на последнем в этом году заседании. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», основанием для правок главного финансового документа региона стало увеличение налоговых и неналоговых доходов на 192 миллиона рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 5,6 миллиарда рублей. 

Средства пойдут на софинансирование мероприятий национальных проектов, таких как  здравоохранение, демография, образование, экология, культура, цифровая экономика. В результате корректировки доходы бюджета составили 114,7 миллиарда рублей, расходы – 114,5 миллиарда рублей. 

Депутаты проголосовали, в частности, за введение инвестиционного налогового вычета, утвердив льготу по налогу на имущество для  предприятий, принявших программу развития. Со следующего года выделяется 155 миллионов рублей для обеспечения лекарственными препаратами в амбулаторных условиях граждан, которые перенесли инфаркт, инсульт. 

Руководители фракций облдумы были единодушны в оценке бюджета региона. По мнению депутата Ильи Кошкарева, благодаря титанической работе губернатора с федеральным центром региону удается получать субсидии. Коммунист Алексей Буров помечтал на тему, чтобы Волгоградская область перестала быть донором-регионом, и стала такой же самодостаточной, как Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий округ. 

Коммунист снова припомнил депутатам, что в Москве приняли закон о детях войны, а в регионе до сих пор этого не сделано и посоветовал не впадать в эйфорию по поводу бюджета следующих трех лет. Заместитель председателя облдумы Тамара Головачева присоединилась к словам коллеги, попеняв на негативные последствия оптимизации в сфере образования и предложив в будущем перейти на средние расчеты зарплаты без учета доходов начальства.
Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области областной думы Олег Савченко после заседания  подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи и рекордные цифры, заложенные в бюджете, останавливаться на достигнутом нельзя, а надо двигаться вперед. «Надо смотреть на 10 лет вперед, и, когда у нас будет экономика, улучшения жизни нельзя будет не почувствовать. Роль нацпроектов именно в этом – чтобы достучаться до каждого», - заявил Олег Савченко. 

Больше двадцати вопросов из повестки дня депутаты приняли без обсуждения. Как выяснилось, народных избранников ждал сюрприз – после окончания заседания к ним пришел губернатор Андрей Бочаров. Председатель областной думы Александр Блошкин не мог скрыть "нежданной" радости: "Новый год, праздник, и губернатор к нам пришел". 

В присутствии прессы глава региона поблагодарил депутатов за совместную эффективную работу, наметил планы на будущее, а потом журналистов попросили из зала удалиться. Продолжил общение с депутатами Андрей Бочаров уже наедине. После полутора часов затворничества депутаты вышли из зала усталые, но удовлетворенные, женщины – с цветами. Перед расставанием с губернатором до следующего года были сделаны совместные фото.
Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко в комментарии ИА "Высота 102" подвел итоги работы облдумы во время осенней сессии и рассказал на чем будет сделан акцент в наступающем году.


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