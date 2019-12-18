Происшествия 18.12.2019 14:52
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18.12.2019 14:52
Волгоградские полицейские сняли неадекватного гражданина с автовоза, который транспортировал автомобили. Необычную спецоперацию зафиксировали на видео очевидцы, сообщает ИА «Высота 102». В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что информация о том, что какой-то мужчина залез на автовоз и мешает движению, поступила от граждан. Полицейским пришлось взять штурмом транспортное средство и передать мужчину в руки медиков.
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