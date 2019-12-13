В Волгограде сотрудники и «постояльцы» СИЗО-1 помолились вместе с митрополитом





Сегодня праздничное богослужение в тюремном храме в волгоградском СИЗО №1 провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщает ИА "Высота 102", тюремный храм освящен в честь Святого апостола Андрея Первозванного - сегодня православные христиане чтят память этого Святого.

Божественную литургию в СИЗО №1 посетили руководство и сотрудники этого учреждения, осужденные отряда хозяйственного обслуживания.





Андрей Первозванный – один из 12 апостолов, родной брат апостола Петра. Согласно Евангелию от Иоанна, Андрей стал первым из призванных учеников Христа, поэтому его называют Первозванным.

О совместной молитве в тюремном храме - в фоторепортаже.



























