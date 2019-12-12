Общество 12.12.2019 17:24
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12.12.2019 17:24
С 6,13 до 6, 56 рубля за один квадратный метр в месяц повысится с 1 января 2020 года плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принято в администрации региона.
Таким образом, с нового года ежемесячно придется платить за каждый квадратный метр жилплощади на 43 копейки больше, чем в 2019 году. Заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Алексей Горшков уверен, что установленный размер взноса за капремонт не сильно ударит по бюджету семьи.
"К примеру, владелец среднестатистической двухкомнатной квартиры будет платить примерно рублей на 20 больше действующего сегодня размера взноса, трехкомнатной – на 40 рублей. Это сопоставимо с одной поездкой на общественном транспорте", - цитирует пресс-служба обладминистрации Горшкова. По его словам, средства, полученные от взносов на капремонт, будут направлены на обновление крыш и фасадов домов, инженерных коммуникаций, подвальных помещений и фундаментов, а также на замену лифтового оборудования, которое отработало свой срок эксплуатации. Сообщается, что в краткосрочный план капремонта в Волгоградской области на 2020 год вошли более 500 домов, а также установка 195 современных подъемников.
Напомним, что с момента образования Фонда капремонта в Волгоградской области в 2014 году это будет уже третье повышение в регионе минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В 2016-м "тариф" был повышен с 5,06 рубля до 5,9 рубля и оставался неизменным до 1 января 2019 года.
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