Волгограду не хватает зимней феерии





Создания праздничного настроения ждут чиновники Волгограда от предпринимателей в преддверии нового года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. К участию приглашаются как предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Конкурс проходит в нескольких категориях: стационарный торговый объект; нестационарный торговый объект; объект общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая); объект сферы услуг; ярмарка, рынок.

Предусмотрены три номинации: «Витрин чудесное мерцание» - на лучшее новогоднее оформление окон, витрин, витражей, «В преддверии чудес» - на лучшее новогоднее оформление входной группы, прилегающей территории, парковки, а также «Зимняя феерия» - на лучшее комплексное новогоднее оформление объекта торговли.

Для оформления фасадов, входных групп, витражей и окон объектов участники конкурса могут использовать различные виды подсветки, световые инсталляции, видеомэппинг, световые гирлянды, декоративные фигуры с символикой Нового года. Также допускается размещение на деревьях световой сетки или «светового дождя», различных светящихся украшений, малых архитектурных форм, снежных или ледяных объемных фигур, искусственных или натуральных ёлок. Конкурс проводится в два этапа - в период с 16 по 28 декабря. На первом – районном этапе, с 16 до 24 декабря, районные комиссии отбирают по двое лучших конкурсантов. Общегородской этап пройдет с 25 по 28 декабря. Победители и призеры конкурса будут отмечены дипломами.

Между тем, волгоградцы жалуются на отсутствие признаков подготовки города к Новому году. Скромная иллюминация и скудная фантазия при убранстве улиц на фоне пейзажей, которые больше похожи на осенние, не придают праздничного настроения, говорят горожане.



