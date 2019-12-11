В Волгограде начали строить "акварельную" дорогу

Общество 11.12.2019 11:46
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11.12.2019 11:46
Муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района» начало подготовительные работы по строительству четырехполосной магистрали на участке от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель». В настоящее время идет прокладка траншей для системы ливневой канализации вдоль нового объекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, общая площадь проезжей части на данном участке составит порядка 25 тысяч квадратных метров. В перспективе новая дорога соединится с ул. Кирова, став полноценным дублером Второй продольной магистрали в Советском и Кировском районах.
После проведения геодезической разметки и подготовки территории, бригады начали выемку грунта под укладку трубопроводов диаметром до 500 мм и установку ливнеприемных колодцев. Ливневая канализация будет принимать осадочные воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок.
На следующем этапе специалисты приступят к переносу коммуникаций - из зоны строительства предстоит вынести линии бытовой канализации, электро - и водоснабжения. Кроме того, до конца текущего года будет проведена планировка участка под уровень будущей трассы.
В следующем году с наступлением благоприятных погодных условий предприятие начнет обустройство дороги - возведение основания, формирование и укладку полотна и пешеходных тротуаров, а также сооружение съездов, примыканий и иной инфраструктуры. Также вдоль объекта будет построена новая линия наружного освещения. Весь комплекс работ должен быть завершен до 2022 года.
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