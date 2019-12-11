



Доведет до ума мост через Волжскую ГЭС уже известная в регионе компания из Ставрополя. Как сообщает ИА «Высота 102», определен подрядчик на завершение реконструкции мостового перехода в составе Волжской ГЭС – компания «Рисна», которая уже завершила первый этап ремонта моста. «Рисна» оказалась единственным участником аукциона и контракт будет заключен с этой организацией. Теперь строителям предстоит освоить второй и третий этапы реконструкции сооружения и сдать работу к 30 октября 2021 года. Стоимость работ – около 825 миллионов рублей.

Финансироваться проект в 2020 году будет за счет федерального бюджета. В 2021 году на эти цели потратят средства как федерального, так и местного бюджетов. Гарантийный срок работ – 5 лет.

Строителям предстоит провести работы по разбору давно отживших свой век конструкций, устроить деформационные швы как под подвижными, так и под неподвижными частями опоры, закрепить плиты пролетов, уложить асфальтовое покрытие, установить антивандальное щитовое ограждение.

Напомним, первый этап ремонта моста обошелся в сумму около 125 миллионов рублей. Строители привели в порядок участок мостового перехода длиной около 600 метров. Работы стартовали весной и закончились в начале ноября этого года.



