Общество 11.12.2019 10:09
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11.12.2019 10:09
Доведет до ума мост через Волжскую ГЭС уже известная в регионе компания из Ставрополя. Как сообщает ИА «Высота 102», определен подрядчик на завершение реконструкции мостового перехода в составе Волжской ГЭС – компания «Рисна», которая уже завершила первый этап ремонта моста. «Рисна» оказалась единственным участником аукциона и контракт будет заключен с этой организацией. Теперь строителям предстоит освоить второй и третий этапы реконструкции сооружения и сдать работу к 30 октября 2021 года. Стоимость работ – около 825 миллионов рублей.
Финансироваться проект в 2020 году будет за счет федерального бюджета. В 2021 году на эти цели потратят средства как федерального, так и местного бюджетов. Гарантийный срок работ – 5 лет.
Строителям предстоит провести работы по разбору давно отживших свой век конструкций, устроить деформационные швы как под подвижными, так и под неподвижными частями опоры, закрепить плиты пролетов, уложить асфальтовое покрытие, установить антивандальное щитовое ограждение.
Напомним, первый этап ремонта моста обошелся в сумму около 125 миллионов рублей. Строители привели в порядок участок мостового перехода длиной около 600 метров. Работы стартовали весной и закончились в начале ноября этого года.
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