В Волгограде ликвидируют рекламу на остановках

Общество 10.12.2019 14:39
423 0
10.12.2019 14:39
Более тридцати рекламных конструкций планируется ликвидировать в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение районной администрации, вопрос о законности металлических коробов с рекламой будет рассмотрен на заседании специальной комиссии. Сооружения расположены в основном на остановках общественного транспорта.
Одновременно в Волгограде продолжается зачистка дворов от металлических гаражей. Так, районные чиновники поставят вопрос о законности расположения девяти гаражей во дворе дома №15 по ул. Елисеева.
Реклама
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартир10.12.2019 17:15
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группы10.12.2019 16:22
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форума10.12.2019 10:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» делегировала своих молодых специалистов на Международный форум добровольцев, где состоялась торжественная церемония вручения премии «Доброволец России». Предварительно представители компании участвовали в региональном съезде волонтеров «Волга». Итогом областного мероприятия...
В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом доме10.12.2019 08:24
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушения09.12.2019 17:03
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистрали09.12.2019 14:52
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»09.12.2019 13:21
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской области09.12.2019 12:16
Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курят09.12.2019 10:07
В Волгограде на улице Лавочкина почти сутки бьет фонтан кипятка08.12.2019 14:03
Что в коробочке лежит: в Волгоградской области ждут новогодние подарки из Омска за 77 рублей08.12.2019 11:14
В отдаленных хуторах Волгоградской области закрылись аптеки08.12.2019 10:54
Готовят телегу зимой: в Волгограде объявили аукционы на ремонт дорог почти на полмиллиарда рублей08.12.2019 09:36
В поддержку осужденного в Москве Егора Лесных из Волжского прошли одиночные пикеты07.12.2019 18:11
«Невинные животные не должны пострадать»: волгоградка после нападения собаки-людоеда выступила с обращением07.12.2019 16:48
Реклама