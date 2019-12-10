Общество

В Волгограде ликвидируют рекламу на остановках

Общество 10.12.2019 14:39
423 0
10.12.2019 14:39


Более тридцати рекламных конструкций планируется ликвидировать в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение районной администрации, вопрос о законности металлических коробов с рекламой будет рассмотрен на заседании специальной комиссии. Сооружения расположены в основном на остановках общественного транспорта. 


Одновременно в Волгограде продолжается зачистка дворов от металлических гаражей. Так, районные чиновники поставят вопрос о законности расположения девяти гаражей во дворе дома №15 по ул. Елисеева. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
10.12.2019 17:15
Общество 10.12.2019 17:15
123 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 16:22
Общество 10.12.2019 16:22
403 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 10:56
Общество 10.12.2019 10:56
410 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 08:24
Общество 10.12.2019 08:24
1298 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 17:03
Общество 09.12.2019 17:03
2637 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 14:52
Общество 09.12.2019 14:52
1690 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 13:21
Общество 09.12.2019 13:21
2791 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 12:16
Общество 09.12.2019 12:16
7987 18 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 10:07
Общество 09.12.2019 10:07
4176 26 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 14:03
Общество 08.12.2019 14:03
925 7 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 11:14
Общество 08.12.2019 11:14
3797 26 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 10:54
Общество 08.12.2019 10:54
1966 22 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 09:36
Общество 08.12.2019 09:36
2866 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 18:11
Общество 07.12.2019 18:11
1951 7 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 16:48
Общество 07.12.2019 16:48
7973 25 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:21
Сборные АО «КАУСТИК» и Сбербанка в Волгограде продемонстрировали высокий уровень футбольного мастерстваСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартирСмотреть фотографии
16:43
Оплачивать родительскую плату стало в Волгограде удобнееСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группыСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области уволена главврач Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
15:51
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:14
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:49
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта: «Юрий Лужков был настоящим хозяином»Смотреть фотографии
14:43
«Ростелеком» создал единую корпоративную сеть для 14 предприятий в разных городахСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде ликвидируют рекламу на остановкахСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области рынкам позволят работать «без крыши» до 2025 годаСмотреть фотографии
12:54
Ростелеком: первые «умные каски» заработалиСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллионаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOLСмотреть фотографии
12:17
Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги годаСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красотыСмотреть фотографии
11:58
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернетеСмотреть фотографии
11:47
Сотрудник ИА «Высота 102» стала призером Всероссийского конкурса СМИСмотреть фотографии
11:38
Президент Superjob возмутился зарплатами российских учителейСмотреть фотографии
11:16
Волгоградец противится уничтожению видео с участков после выборов 8 сентябряСмотреть фотографии
10:56
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форумаСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области по факту гибели малыша на морозе возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
09:49
"Сколько можно работать?": волгоградцы хотят выходной 31 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
В Волгограде красота ДК имени Гагарина увядает в ожидании реставрацииСмотреть фотографии
08:40
Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажирыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:24
В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом домеСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
«Шлепать их надо»: волгоградцы поразмыслили о методах борьбы с коррупциейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 