В Волгограде ликвидируют рекламу на остановках





Более тридцати рекламных конструкций планируется ликвидировать в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение районной администрации, вопрос о законности металлических коробов с рекламой будет рассмотрен на заседании специальной комиссии. Сооружения расположены в основном на остановках общественного транспорта.









Одновременно в Волгограде продолжается зачистка дворов от металлических гаражей. Так, районные чиновники поставят вопрос о законности расположения девяти гаражей во дворе дома №15 по ул. Елисеева.



