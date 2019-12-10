В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом доме

Общество 10.12.2019 08:24
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10.12.2019 08:24
Кафе «Греческая кухня» в Волгограде грозит приостановка работы на 2 месяца из-за нарушений санитарного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, выяснилось, что в кафе, расположенным по ул. Гагарина, 16, система вентиляции не оборудована отдельно от вентиляции жилого дома. Кроме того, в заведении общепита оказался общий туалет как для посетителей, так и для персонала. В связи с выявленными нарушениями решением Центрального районного суда ООО «Сытым будешь», которое является владельцем кафе, привлечено к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» с назначением наказания в виде приостановления деятельности кафе «Греческая кухня» - «Colden gyros» - сроком на 60 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
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