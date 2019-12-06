В Волгограде устраняют последствия очередной аварии на тепломагистрали





Сегодня вечером в Ворошиловском районе произошел порыв на тепломагистрали. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специалисты ресурсоснабжающей компании уже приступили к земляным работам на участке.

На место прибыл глава города Виталий Лихачев. Руководитель муниципалитета поставил задачу обеспечить переключение максимально возможного количества потребителей, оказавшихся в зоне отключения и подготовить резерв спецтехники, чтобы произвести восстановление в короткие сроки.

В настоящее время 180 многоквартирных домов в зоне отключения остаются с теплом. В ряд домов подача ресурса будет приостановлена на время проведения работ.

После окончания земляных работ рабочие приступят к восстановлению трубопровода. На месте работают 30 человек и 7 единиц техники.

Магистраль, где произошло нарушение, была сооружена в середине прошлого века и износилась. Реконструкция трубопровода запланирована на 2020 год в рамках инвестпрограммы.

Напомним, на днях на Спартановке в результате аварии на теплопроводе без тепла около суток оставались около 50 домов и социальных объектов.



