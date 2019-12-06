Происшествия

В Волгограде устраняют последствия очередной аварии на тепломагистрали

Происшествия 06.12.2019 21:03
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06.12.2019 21:03


Сегодня вечером в Ворошиловском районе произошел порыв на тепломагистрали. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специалисты ресурсоснабжающей компании уже приступили к земляным работам на участке.
На место  прибыл глава города Виталий Лихачев. Руководитель муниципалитета поставил задачу обеспечить переключение максимально возможного количества потребителей, оказавшихся в зоне отключения и подготовить резерв спецтехники, чтобы произвести восстановление в короткие сроки.
В настоящее время 180 многоквартирных домов  в зоне отключения остаются с теплом. В ряд домов подача ресурса будет приостановлена на время проведения работ.
После окончания земляных работ  рабочие  приступят к восстановлению  трубопровода. На месте работают 30 человек и 7 единиц техники. 
Магистраль, где произошло нарушение, была сооружена в середине прошлого века и износилась. Реконструкция трубопровода запланирована на 2020 год в рамках инвестпрограммы.
Напомним, на днях на Спартановке в результате аварии на теплопроводе без тепла около суток оставались около 50 домов и социальных объектов. 

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